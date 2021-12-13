Опыт строительства челябинской инфекционки представили на Всероссийском медицинском форуме

Мероприятие прошло в онлайн-формате в Уфе

В минувшие выходные в Уфе прошел Всероссийский медицинский форум «COVID-19: новый вызов». В рамках мероприятия показали запуск строительства новых ковидных госпиталей, а также презентовали опыт строительства инфекционной больницы в Челябинской области. Впечатлениями от форума главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко поделился в своем телеграм-канале.

«Коронавирус постоянно меняется, а значит, и нам, врачам, чтобы быть во всеоружии, нужно оперативно делиться своими наработками, опытом ведения тяжелых пациентов. Приятно было слышать коллег из Израиля, Беларуси, Казахстана, регионов России. Чувствуется, что мы говорим на одном языке. И высокие медицинские технологии уже с успехом применяются повсеместно, чтобы оперативно и эффективно оказывать помощь людям. Вместе с приобретенными знаниями регионы прирастают новыми больницами. Во время форума был организован телемост со строительства клиник в Челябинской и Белгородской областях, а также показали запуск строительства госпиталей в городах Туймазы и Сибае», — написал Денис Проценко.

Также он отметил, что подобные форумы вселяют уверенность в том, что победить коронавирус можно. А построенные инфекционные больницы продолжат работу и после пандемии.

Всероссийский медицинский форум «COVID-19: новый вызов» прошел 11 декабря в онлайн-формате. В рамках мероприятия участники обсудили современные технологии, применяемые для борьбы с коронавирусом и лечения пациентов.

К участникам форума обратился глава Минздрава Михаил Мурашко, который отметил, что пандемия стала серьезным вызовом для всего мира и системе здравоохранения пришлось работать в непростых условиях.

Напомним, новую инфекционную больницу в Сосновском районе построили за рекордные 74 дня осенью 2020 года. Медучреждение способно принять почти 500 пациентов. Все корпуса соединены одним коридором с распашными дверями, что удобно при транспортировке пациентов из корпуса диагностики в реанимацию или палату. Стоимость строительства составила 2,5 миллиарда рублей.