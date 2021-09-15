Пострадавшие от пожара жители Джабыка и Запасного въезжают в новые дома

Ключи новоселам вручил вице-губернатор Евгений Голицын

В среду, 15 сентября, в поселке Джабык Карталинского района сдают первые 16 домов для погорельцев. Поздравить семьи с новосельем и передать людям ключи от новых домов приехали замгубернатора Евгений Голицын и главы региональных Минстроя Юлий Элбакидзе и Минсоца Ирина Буторина. На площадке их встречал глава района Анатолий Вдовин, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Напомним, дома в Джабыке и Запасном Карталинского района возводят после пожара, произошедшего в начале июля этого года. В поселках от огненной стихии пострадали 72 дома. По решению губернатора Алексея Текслера людям строят новые дома, которые по площади должны быть больше своих предыдущих.

«16 домов построены, в первую очередь для тех, кто потерял свои дома, которые были единственным жильем. Эти дома мы и сдаем в эксплуатацию сегодня, сейчас построено всего 25 домов», — пояснил глава Карталинского района Анатолий Вдовин.

Дома второй очереди будут сданы до 1 октября, как и планировалось ранее.

Новоселов встретили небольшим праздничным митингом. К собравшимся обратился министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе, который несколько дней работал на месте пожара после его ликвидации и лично решал возникшие вопросы с пострадавшими.









«Мало кто верил, что дома построят в срок. Еще продолжаются пусконаладочные работы, но дома готовы, они газифицированы, электрифицированы, есть подведение и отведение воды. Большое спасибо всем строителям, в работе были привлечены пять подрядных организаций, всем спонсорам и волонтерам, тем фирмам, которые приняли финансовое участие, энергетикам и газовщикам за оперативное восстановление сетей. Компания „Новатек“ бесплатно установила газовое оборудование в домах», — сказал Юлий Элбакидзе.

Он предупредил жителей, что сегодня будут проходить обучение по эксплуатации газового оборудования.

Ключи от новых домов жителям вручил вице-губернатор Евгений Голицын. После торжественной церемонии делегация осмотрела, в каких условиях будут жить новоселы.









«Люди заселяются в новые дома, ранее им оказывали адресную помощь. На средства компенсации жильцы планируют купить мебель и предметы первой необходимости. По словам главы района, остается много работы над благоустройством, но надеемся, что на следующий год в поселках будет совершенно другой вид. В Джабык будет асфальтирована дорога, такое решение принял президент Владимир Путин. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации объекта. Весной главное управление лесами обследует территорию бора и будут высажены саженцы вместо погибших деревьев», — прокомментировал замгубернатора Евгений Голицын.





Накануне журналисты «Первого областного» побывали в поселке Джабык и пообщались с теми, кто сегодня переезжает в новые дома. Без смущения от телекамер и высокопоставленных лиц они рассказали о том, что им пришлось пережить и какие надежды они возлагают на новую жизнь в новых домах.

Семья Сафиных переезжает сегодня. Пенсионерка Раиса Рафиковна и ее 91-летняя мама Каинимямал Мухаметовна, ветеран труда, труженица тыла, и не ждали, что так быстро им возведут новый дом. 20 лет дочь и мать прожили в доме, который в несколько часов буквально превратился в обгоревшие руины. Два года назад женщина сделала в доме ремонт, создала для престарелой матери комфортные условия. Но огненная стихия не пощадила женщин.

«В Джабыке живут два моих брата. Когда начался пожар в лесу, маму увезли в дом к брату, я осталась смотреть свой дом. Утром было все тихо и спокойно. Но к полудню разыгралась просто стихия, как будто все черти прилетели в поселок: ветер закружил пыль, и огонь в минуты долетел до поселка. Я успела спрятать документы себе за пазуху, села на велосипед и поехала к брату. Дороги не видела: черный пепел и пыль застили глаза, дышать от дыма стало нечем. Видела только круг красного солнца сквозь черноту, на него и ехала», — вспоминает тот роковой пожар Раиса Рафиковна.

В семье сразу поняли, что дом уже не спасти, но отстаивали несколько часов дом брата. В нем и жили до сегодняшнего дня женщины.





«Мы с мамой две недели оплакивали свой дом, не верили, что нам построят новый. Но потом, когда увидели, что действительно работают люди, стены возводятся, с нами все время общались строители, как-то воспрянули духом. Сорок дней прошло с момента стройки до нашего новоселья», — говорит женщина.

Она рассказывает, что на месте им оформили все компенсации, — ехать никуда не нужно было. Женщина ходит по новому дому и рассказывает, где у нее расположатся диван, кровати, телевизор и стол и как будут обустроены комнаты. На средства компенсации она планирует купить новую мебель.

«Газ подключили, санузел готов, вода, свет есть. Комнаты чистые, светлые, окна хорошие, большие. У меня и тот дом был хороший, но этот новый замечательный. Всем спасибо, кто решил нам построить дома», — радуется хозяйка.

В доме еще стоит запах новых стройматериалов. Блочный дом готов к заселению: в комнатах поклеены обои, натянут потолок, установлены сантехника, водонагреватель, газовый котел итальянского производства и качественные межкомнатные двери — первые впечатления от новостройки, что все сделано качественно и для комфортного проживания людей. Перед сдачей домов хозяевам их отмыли, подключили и проверили работу всех коммуникаций.





Среди домов первой очереди — самый большой у Виктора Васильева. Бывший егерь живет на окраине поселка и сам не раз тушил лесные пожары. Но такого, чтобы огонь зашел в поселок, не ожидал никто.

«Мы не верили, что нужно будет спасать свои дома. Думали, лесной пожар потушат. Когда началась эвакуация, мы даже ничего толком не взяли. А дом у меня был хороший, и постройки добротные во дворе. Будем их восстанавливать. Дом хорошо построили — 100 „квадратов“. Окно вот предложили во двор панорамное. Некоторые соседи отказались, а я согласился. Будет выход во двор», — говорит Виктор Михайлович.



Продолжается строительство остальных домов. Новоселы же строят планы на предстоящую зиму и летний сезон: надо не только установить новую мебель, но и разбить сады-огороды, восстановить заборы. Для пострадавших жителей поселка до сих пор продолжает поступать гуманитарная помощь. Вместо одежды, которой в первые дни оказалось в избытке, нужны предметы быта: мебель, техника, посуда, домашний текстиль. Совсем скоро волонтеры планируют привезти для новоселов саженцы плодово-ягодных деревьев.