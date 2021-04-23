Челябинский областной инфекционный центр стал больше на три корпуса

Открытие дополнительных мест увеличило мощности больницы

Областной инфекционный центр в Малой Сосновке расширился, теперь для пациентов Челябинской области доступно 14 корпусов. Об этом 23 апреля сообщили в региональном Минздраве. В случае объявления режима повышенной готовности при неблагоприятной эпидемиологической ситуации здесь можно будет развернуть 216 ковидных коек, а в режиме чрезвычайной ситуации — свыше 280.

«Новые корпуса готовы к приему пациентов, оснащены современным оборудованием, мебелью. Здесь есть всё необходимое для диагностики и лечения инфекций, в том числе СOVID-19: компьютерный томограф, эндоскопическое и ультразвуковое оборудование, аппараты ИВЛ. Приобретен новый стационарный рентген, аппарат, который имеет больше функций, а следовательно, мы сможем проводить больше исследований. Мы видим, что тяжелых случаев COVID-19 становится все меньше, но коронавирус никуда не ушел. Новые корпуса расширят возможности специалистов в решении этой масштабной задачи», — говорит заместитель главного врача ОКБ № 3 Челябинска Елена Лебедева.

На территории больницы кроме реанимационных палат и боксов с отдельными выходами на улицу также расположены: отделение лабораторной диагностики, бактериологическая лаборатория, отделение лучевых методов диагностики, в том числе с компьютерным томографом, отделение инструментальной диагностики с оборудованием экспертного класса, имеется и комфортное общежитие для сотрудников больницы.

«Мы последовательно переводим госпитальные ковидные базы на работу по профилю, открытие новых корпусов инфекционной больницы позволяет этот процесс ускорить, то есть переводить заболевших пациентов коронавирусной инфекцией и освобождать медицинские учреждения, которые будут работать в своем плановом, экстренном порядке, будут оказывать ту медицинскую помощь, которая и оказывалась пациентам до коронавирусной инфекции. Кроме того, еще в начале строительства мы говорили о том, что здесь возможно лечить не только ковид, но и другие инфекционные заболевания. Все условия и кадры для этого есть», — отмечает министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

За счет ввода новых корпусов, деятельность которых развернута с 19 апреля 2021 года, мощность инфекционной больницы в режиме чрезвычайной ситуации составит порядка 750 коек.

Напомним, Челябинский областной инфекционный центр начал принимать первых пациентов 12 ноября 2020 года, сейчас осталось завершить работы по благоустройству и озеленению территории.