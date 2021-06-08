Мэр Магнитогорска стал первым пассажиром авиакомпании Red Wings в местном аэропорту

Сергей Бердников улетел в Екатеринбург

Из магнитогорского аэропорта в Екатеринбург состоялся первый рейс авиакомпании Red Wings. В числе первых пассажиров удобство новой летной программы оценил мэр Сергей Бердников.

«Мы каждый год работаем над тем, чтобы увеличить количество рейсов. Так, в прошлом году на постоянной основе начали летать в Новосибирск, в этом году — в Сочи. Сегодня первый рейс в Екатеринбург, и еще запланированы рейсы — в Минеральные Воды. Была проведена большая работа по организации новых направлений, и особенно хочется поблагодарить губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера, при непосредственном участии которого очень быстро решился этот вопрос», — прокомментировал Сергей Бердников.

Глава Магнитогорска отправился этим рейсом в служебную командировку в Екатеринбург. Сергей Бердников рассказал, что в мэрии планируют ремонт взлетно-посадочной полосы, а это увеличит возможности международного аэропорта. Напомним, губернатор Алексей Текслер объявил о реконструкции Магнитогорского аэропорта.