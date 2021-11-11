Подрядчик приступил к первому этапу работ по строительству дороги к поселку Джабык

Привести дорогу в порядок планируется до 20 декабря 2021 года

В Карталинском районе подрядчик приступил к первому этапу работ по строительству дороги к поселку Джабык, где летом этого года от лесного пожара пострадали десятки домов. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«На участке подрядчик приступил к первому этапу строительства — земляным работам по укладке первого слоя дорожного полотна. Сегодня проводится лабораторный контроль. Специалисты отбирают пробы непосредственно на объекте», — уточнили в министерстве.

Напомним, победителем аукциона на капитальный ремонт автодороги Фершампенуаз — Париж — Джабык признана компания «Уралдорстрой» (ранее ООО «ЯКК»). Сдать объект нужно к 20 декабря.

Заказчиком работ по строительству дороги в Джабык выступает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Проектную документацию разрабатывало ООО «Арион» из Уфы. Согласно материалам, дорога протяженностью 19 км будет двухполосной. Ширина полосы движения составит 3 м, проезжей части — 6 м, пешеходной части — 2 м. Вид покрытия — асфальтобетон.