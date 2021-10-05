В Челябинске рекультивировали крупнейшую в Европе свалку

Об этом вице-премьер РФ Виктория Абрамченко доложила Владимиру Путину

Работы по рекультивации челябинской городской свалки завершены раньше срока. Об этом вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила президенту Владимиру Путину в рамках совещания главы государства с членами правительства РФ.

«Свалки в городе в прямом смысле отравляют жизнь людей. Мы уже ликвидировали 29 свалок в границах городов страны, общей площадью почти 350 гектаров. Более двух миллионов человек почувствовали эффект от проведенных работ. Один из наиболее масштабных проектов по рекультивации городской свалки, конечно, был реализован в Челябинске», — отметила Виктория Абрамченко.

Напомним, в Челябинске была крупнейшая в Европе свалка в черте города. Она образовалась в 1950-х годах, к 1980-м ее потенциал был исчерпан, однако использование территории фактически прекратили лишь в 2018 году.



За два года бывший полигон совместными усилиями федеральных и местных специалистов превратился в большое озелененное общественное пространство, где неделю назад даже провели первые спортивные мероприятия.



«Я хочу поблагодарить за оперативную работу фактически в штабном режиме губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Росприроднадзор и Росатом, ведь свалки — это не только загрязнение почвы и воды, но и серьезное влияние на качество воздуха. Благодаря проведенным работам, выбросы в атмосферу Челябинска сократились на 30%. Для Челябинска, который входит в топ-10 российских городов с наиболее грязным воздухом — это очень серьезный результат», — сообщила вице-премьер.

Виктория Абрамченко также отметила, что опыт рекультивации челябинской свалки может стать примером для работ в других городах, показывающим, что можно не просто ликвидировать гектары мусора, но и превратить освободившуюся территорию в точку общественного притяжения.



Напомним, вице-премьер в мае проводила совещание с Алексеем Текслером. Темой обсуждения тогда стали новые показатели комплексных планов по снижению выбросов в Челябинске и Магнитогорске.

