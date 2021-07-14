УКВЗ выиграл аукционы на поставку трамваев для Магнитогорска

Новые вагоны поступят в город уже в этом году

Усть-Катавский вагоностроительный завод стал единственным участником и победителем двух аукционов на поставку 10 трамваев в Магнитогорск. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Поскольку на торги поступила всего одна заявка, их признали несостоявшимися. Однако документация единственного участника соответствует требованиям, ее одобрила конкурсная комиссия. С УКВЗ вскоре заключат два контракта общей суммой 370 млн рублей (по 185 млн рублей на пять трамваев).

Согласно конкурсной документации, трамваи должны быть односекционными, частично низкопольными, с местами для инвалидов и пассажиров с детьми. Во внутреннем оснащении необходимы светодиодные табло, кондиционер, система наблюдения. Максимальная вместимость каждого вагона — 150 пассажиров. Выпущены трамваи должны быть в 2021 году.

Средства на покупку транспорта направят из федерального бюджета в целях реализации муниципальной программы «Безопасность в городе Магнитогорске» на 2019—2021 годы. Пять трамваев подрядчику нужно будет поставить до 1 декабря этого года, еще пять — до 10 декабря.

Напомним, что в первой половине июня правительство России в рамках федерального проекта «Чистый воздух» приняло решение направить Челябинской области 2,3 млрд рублей на реализацию мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. Средства потратят на покупку 150 автобусов на газомоторном топливе для Челябинска (1,9 млрд рублей) и 10 трамваев для Магнитогорска (370 млн рублей).

Добавим, что в этом году в Челябинск поступят 30 новых трамваев. Усть-Катавский вагоностроительный завод уже производит первую партию вагонов. По условиям контракта, десять трамваев доставят к сентябрю, еще двадцать — до конца этого года. На днях в Челябинск доставили два вагона.