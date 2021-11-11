На набережной возле Исторического музея в Челябинске заменят гранитный парапет

Ограждение установят такое же, как у филармонии

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска нашел подрядчика для замены гранитного парапета на набережной реки Миасс возле Исторического музея Южного Урала. На участке в 78 метров установят металлическое ограждение, как на новых участках набережной возле Концертного зала им. С.С. Прокофьева, КРК «Мегаполис» и недостроенного конгресс-холла. Конструкции позволят прогуливающимся видеть воду.





Согласно данным сайта госзакупок, начальная цена торгов составляла 9,3 млн рублей. Заявки на участие подавали четыре фирмы. Победителем признали строительную компанию «Анн». Она предложила выполнить работы за 7,31 млн рублей. Средства направят из городского бюджета. Отметим, что состоявшиеся торги были вторыми. На первый аукцион с начальной ценой 9,2 млн рублей никто не заявлялся.

Гранитный парапет уберут на участке от Троицкого моста до начала территории рядом с Историческим музеем. Каменное ограждение, которое заменят, выкрашено масляной краской. На его месте появится забор из нержавеющей стали высотой 1,2 метра. Согласно техзаданию, контракт надо исполнить до 1 марта 2022 года.





Набережную рядом с Историческим музеем Южного Урала ремонтировали в 2019 году. Стоимость проекта составляла почти 55 млн рублей. Результаты работы вызвали много нареканий.

По данным базы «СБИС», ООО Строительная компания «Анн» зарегистрирована в Челябинске в 2016 году. С 2018-го входит в союз «Уралжилкомстрой». Организация участвовала в 151 аукционе, победила в 54. Общая сумма заключенных контрактов составляет 210 млн рублей.