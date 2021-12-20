Дорогие дороги. Как в Челябинске развивали транспортную и уличную сеть в 2021 году

Автомобилисты и пешеходы привыкают к дорожным изменениям

Уходящий 2021 год для Челябинска ознаменовался подготовкой к запуску транспортной реформы и началом реформы дорожной. Челябинская агломерация, которая кроме областного центра, включает в себя пригороды, по задумке властей, должна стать единым организмом с продуманной и оптимальной системой передвижения. Не все проведенные за год работы удовлетворяют челябинцев и власти, по некоторым объектам решено исправить ошибки в 2022 году. Но все же объем работ впечатляет. В информагентстве «Первое областное» собрали итоги дорожного сезона 2021 года.

Знаковым мероприятием для города стала реконструкция Ленинградского моста. Переправу закрыли с 1 мая, и тысячи горожан перестроили свои ежедневные маршруты в объезд реконструкции. Это, конечно, вызвало пробки на переездах из центра и ЧМЗ в ЧТЗ. Мост обещают запустить раньше сроков, указанных в контракте, объем работ выполнен на 60%. Деньги на 2022 год уже выделили, чтобы и в декабре реконструкция не останавливалась.





Ленинградский мост

Продолжилось начавшееся еще в 2020 году строительство дорог на улице Татищева от улицы Петра Сумина до Комсомольского проспекта и от Петра Сумина до Петра Столыпина. Эти работы шли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». У Паркового-2 появилась альтернатива дороге через Новоградский тракт. В микрорайоне Академ Риверсайд завершили строительство дороги на улице Наркома Малышева. Она соединила улицы Братьев Кашириных и Университетскую Набережную.





улица Конструктора Духова, май 2021 год

. Стартовало строительство дороги на улице Конструктора Духова. Ж ители Чурилово жаловались губернатору , что детям приходиться ходить в новую школу в резиновых сапогах. Ни света, ни остановок, ни водоотвода на участке не было. По контракту дорога должна быть запущена в августе, но она уже практически готова

Две новые дороги в городе построили по новой федеральной программе «Стимул» в микрорайоне «Ньютон».





Комсомольский проспект

12 участков дорог по всему городу отремонтированы по нацпроекту. На отрезках заменили асфальт, углубили бордюры, заменили бортовой камень, благоустроили прилегающие участки, восстановили газоны. Самые Самые крупные объекты ремонта: по Комсомольскому проспекту от улицы Чайковского до улицы Чичерина и от Свердловского проспекта до улицы Каслинской. Ремонт проспекта вызвал неоднозначные отзывы горожан и Госавтоинспекции, губернатор Алексей Текслер согласился с ними, а Миндортранс обещал создать специальный штаб и исправить ошибки в 2022 году.

22 участка были отремонтированы на условиях софинансирования из областного и городского бюджетов. В перечень вошли самые проблемные участки, на ямы и пучины этих дорог горожане жаловались не только мэрии, но и губернатору.





Перекресток на улице Цвиллинга, декабрь 2021

Стартовали работы на перекрестках, сопряженных с трамвайными путями. Эти работы важны прежде всего для организации приоритетного движения общественного транспорта. Три перекрестка улицы Каслинской с проспектами Победы и Комсомольским, а также улицей Новомеханической обустроены по профильному нацпроекту. На 12 перекрестках в центре и на северо-западе ремонт провели на муниципальные деньги. Дополнительно региональный Миндортранс организовал ремонт перекрестков на пересечениях улиц Карла Маркса и Свободы и улиц Разина и Овчинникова. Еще на шести перекрестках в центре города ремонт продолжится до 24 декабря.

Также за год установлено восемь новых светофоров в микрорайонах Академ Риверсайд, Парковый и на Копейском шоссе на повороте к торговому комплексу «Алмаз». На некоторых светофорах добавляют секции левого поворота для организации приоритета трамваев. Горожане пока привыкают к изменениям.







В рамках программы развития транспортной инфраструктуры для придания приоритета трамвайному движению обособлены трамвайные пути на пяти участках бортовым камнем. На семи участках обособление столбиками идет до 20 декабря. Это, в частности, пересечение проспекта Победы и улицы Каслинской, участок по Каслинской от Комсомольского проспекта до улицы Кожзаводской, участок проспекта Победы от Каслинской до Кирова и от Горького до Попова.

Новые остановки и освещение организовано на дороге на аэропорт, по улице Мраморной от Морской, к поселку Сухомесово от улицы Чистопольской до улицы Кольцевой.





Набережная реки Миасс, август 2021

Гости города и горожане оценили и открытие новой набережной реки Миасс от ТРК «Мегаполис», затем – за филармонией.

В город поступили 157 новых низкопольных автобусов, уже вышли на линии трамваи.



В городе уже готов план работ на 2022 год. Будут отремонтированы десятки дорог, муниципальные контракты заключены. Как обещают городские и региональные профильные ведомства, за два ближайших года Челябинск совершит рывок вперед в дорожной отрасли: к 2024 году в городе запустят метротрамвай, в городе появится больше велодорожек, выделенных полос, обновится общественный транспорт.