В Челябинской области строят лестницу в Кургазакскую пещеру

Туристы смогут безопасно спускаться в грот даже зимой

В Саткинском районе строят лестницу к Кургазакской пещере. Грот находится на Кургазакском логе недалеко от реки Ай. Но попасть в грот непросто.



Летом место популярно у туристов, а зимой у пещеры мало кто бывает. Лезть в грот по заснеженным камням опасно. Но теперь достопримечательность станет доступнее. Подрядчик от государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» оборудует лестницу с площадкой и безопасным спуском в грот. Конструкция будет готова уже к концу декабря.

«Сейчас идти к пещере небезопасно, на подъеме по логу люди падали, калечились. Лестница здесь необходима. Она будет с перилами, а перед гротом делают площадку, от которой тянется спуск в грот. Площадка нужна, чтобы люди могли разойтись, одна группа пропустила другую. На площадке закрепят нескользящее покрытие, и посещать пещеру будет безопасно и зимой», — рассказывает директор областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Игорь Булатов.

Также директор ООПТ сообщил, что в ближайший месяц у обрыва на скалах Айских притесов оборудуют смотровую площадку с ограждением. На этом работа по подготовке инфраструктуры не закончится: в следующем году на притесах установят туалеты, костровища, беседки и мусорные баки. В планах даже построить лестницу, ведущую на скалы, но с этим проектом много сложностей из-за грунта, и еще точно неясно, когда лестницу удастся установить.