Новые трамваи в Челябинске готовят к выходу на линию

В ЧелябГЭТе начинают обкатку двух вагонов

В Челябинск привезли восемь новых трамваев из десяти. Они выйдут на линию уже в сентябре. Это первая партия из обещанных городу 30 вагонов. Их доставляют с Усть-Катавского вагоностроительного завода без бамперов и токоприемников. Детали ставят уже на месте, чтобы по пути не поцарапать металл и не повредить оборудование. На сборку каждого трамвая уходит пара дней. После этого транспортное средство можно отправлять на обкатку. В среду, 11 августа, на приемку пригласили вице-губернатора Челябинской области Сергея Шаля и представителей регионального Миндортранса.





Планируется, что десять новых трамваев распределят в сентябре по трем маршрутам, идущим через весь город. Но все зависит от того, в каких челябинских депо будет место для их размещения, говорит заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта челябинской области Александр Егоров. Еще 20 новых вагонов поступят в Челябинск до конца года. Как сообщил Сергей Шаль, в планах у регионального правительства — за два-три года полностью обновить трамвайный парк города. Для этого собираются привлекать деньги из федерального бюджета по механизму инфраструктурных кредитов.





Новые трамваи доступны для маломобильных пассажиров — установлен пандус для инвалидных и детских колясок. В салоне есть шесть USB-розеток для подзарядки мобильных устройств и Wi-Fi для доступа в интернет, также вагоны оснастили кондиционерами и кнопками, с помощью которых пассажиры могут самостоятельно открывать двери. Трамваи будут непривычной для челябинцев окраски: на вагонах появились жемчужно-белые элементы, а преобладают бирюзово-зеленые оттенки. Максимальная вместимость каждого вагона — 187 пассажиров, 26 из них могут ехать сидя.





Как говорят водители трамваев, управлять новыми вагонами непривычно. В городе еще не было трамваев с полностью электронным управлением. Однако опытному человеку будет достаточно двух смен, чтобы переучиться с «механики». По словам руководства ЧелябГЭТа, для работы на новом транспорте обучили уже 20 сотрудников.

В этом году для Челябинска заказали трамваи УКВЗ серии 71-623. Один такой вагон уже работает в Челябинске с 2015 года и не ломается. Это полунизкопольный трамвай, что не так удобно, как если бы он был низкопольным. Однако пока состояние рельс не позволяет закупать «заниженные» вагоны. Городские власти несколько раз брали такой транспорт на испытания, но он ломался в одних и тех же местах. В ближайшее время рельсы и контактную сеть в Челябинске планируют обновить.

«В этом году мы отремонтировали 5 км одиночного пути на улице Труда от Первой Пятилетки до улицы Горького, также — на участке улицы Цвиллинга до Тимирязева. Также мы решили повторить опыт, который был применен на улице Цвиллинга от Ленина до Тимирязева. Там рельсы приподняты на 15 см над дорогой, чтобы машины не заезжали. Мы хотим это повторить на остальной части улицы Цвиллинга. На Первой Пятилетки они будут еще и с открытой рельсо-шпальной решеткой, чтобы даже джипы не могли заехать. Мы начнем зимой проектировать новые пути, чтобы в следующем году уже начать делать», — заявил Александр Егоров.

Поставляет трамваи УКВЗ для Челябинска группа «Синара». Рабочие депо № 1 рассказывают, что представители московского холдинга «жестко» принимают каждый трамвай. Еще бы, ведь компания, как подрядчик по контракту в 1 млрд рублей, теперь несет гарантийные обязательства по этим вагонам. Если что-то сломается, отвечать придется ей, а не УКВЗ. «Синара» собирается заключить с ЧелябГЭТом долгосрочный контракт на обслуживание новых трамваев.





«Мы создали в „Синаре“ компанию, которая будет заниматься эксплуатацией трамваев, обеспечивать сервис. Мы уже модернизировали в рамках возможного депо, привели в нормативное состояние. Подпишем долгосрочный контракт на сервисное обслуживание и будем работать», — прокомментировал вице-президент группы «Синара» Юрий Осинцев.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», группа «Синара» Дмитрия Пумпянского выступила с концессионным предложением к правительству региона о передаче ей троллейбусного транспорта Челябинска. Компания планирует управлять городским электротранспортом в течение 15 лет. «Синара» собирается вложить в общественный транспорт минимум 7 млрд рублей.





Во вторник, 10 августа, «Синара» привезла в Челябинск троллейбус производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Его также показали Сергею Шалю во время его визита в депо ЧелябГЭТа.

«Мы хотим привезти несколько новых троллейбусов разных производителей в город, чтобы оценить. У нас большие планы. Мы подали заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита на реконструкцию всей троллейбусной сети. Этот проект мы будем реализовывать совместно с концессионером. Пока пытаемся выбрать, на какого производителя и модель можно сделать ставку», — заявил Сергей Шаль.

Ранее в пресс-службе «Синара» сообщали, что в случае заключения концессионного соглашения троллейбусы для Челябинска закупят у дочерней компании холдинга — компании «СТМ».

На вопрос ИА «Первое областное», планируют ли власти отдать в концессию еще и челябинские трамваи, вице-губернатор коротко ответил: «Пока нет». Группа «Синара» готова обсуждать возможность заключения концессионного соглашения по трамвайному транспорту, отметил Юрий Осинцев. Однако в этом вопросе холдинг будет ориентироваться на позицию региональных властей.

Группа «Синара» основана в 2001 году, является диверсифицированной компанией, объединяющей предприятия различных отраслей. Приоритетные бизнес-направления группы — транспортное машиностроение, финансовые услуги и девелопмент. Холдинг контролирует основной владелец Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский. Напомним, в этом году группа ТМК купила контрольный пакет акций ПАО «ЧТПЗ».