Развитием троллейбусов в Челябинске займется группа «Синара»

Правительство региона заключило концессионное соглашение с компанией

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и компания «Синара — Городские Транспортные Решения Челябинск» заключили концессионное соглашение по развитию троллейбусного парка. Компания будет управлять городским электротранспортом в течение 15 лет. Реализация концессии запланирована на 2021—2023 годы. Информацию сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«За счет механизма инфраструктурных кредитов, а также благодаря заключенной концессии Челябинск увидит один из результатов транспортной реформы уже через два года. Это действительно очень сжатые сроки. Ведь итогом работы станет полная модернизация троллейбусной инфраструктуры», — прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

В рамках соглашения в Челябинске модернизируют существующую контактную сеть, обновят подвижной состав троллейбусов — это 168 единиц. Новые троллейбусы будут низкопольными, большого класса вместимости. 98 из них будут с увеличенным автономным ходом. Тариф на перевозки в троллейбусах «Синара» должна будет утвердить в течение шести месяцев с момента подписания соглашения. Кроме того, планируют построить новые линии контактной сети протяженностью 4,5 км, модернизируют два депо, реконструируют энергохозяйство.

«Сейчас приступаем к разработке проектно-сметной документации по обновлению троллейбусной инфраструктуры. После прохождения госэкспертизы приступим к строительству. На инвестиционную стадию отводится порядка 23 месяцев, но первые результаты планируем показать уже через год», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» представитель «Синары» в Челябинске Илья Таболин.

Региональное правительство получило концессионное предложение по троллейбусному парку от корпорации в июле текущего года. До окончания приема заявок предложения от других претендентов не поступили, поэтому соглашение подписали с «Синарой».

Компания собирается вложить в развитие троллейбусной сети минимум 6 млрд рублей. Объем бюджетного софинансирования составит 4,2 млрд рублей. Средства будут получены в рамках заимствования по инфраструктурным кредитам. Как ранее сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «Синары», 168 троллейбусов для Челябинска произведет дочерняя компания холдинга — «СТМ». Каждая единица транспорта будет стоить от 21 до 26 млн рублей. Суммарная стоимость транспортных средств превысит 4 млрд рублей. Первые поставки должны начаться осенью 2022 года.

Компания «СТМ», которая входит в группу «Синара», весной этого года выиграла конкурс на поставку 30 трамваев для Челябинска стоимостью 1 млрд рублей. Они уже перевозят пассажиров. Произвел вагоны Усть-Катавский вагоностроительный завод.