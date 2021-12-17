На набережной Челябинска запустили «Гастропарк». Репортаж из фуд‑молла

Диваны-качели, PlayStation и греческая кухня: что искать в новом гастрономическом пространстве

17 декабря на набережной Челябинска официально открылся «Гастропарк» — уже второй фуд-молл в городе, работающий под этим брендом. Новое гастрономическое пространство построили на первом этаже развлекательного комплекса «Мегаполис». Как выглядит заведение внутри, смотрите в репортаже.



За сутки до официального открытия рабочие монтируют вывеску у входа на набережную. Большие буквы смотрят прямо на реку Миасс. Вход с набережной уже открыт.

Гастрономическое пространство построили на месте бильярдного клуба (клуб переехал на этаж выше). Помещение радикально преобразилось. Вместо темной и даже мрачной комнаты с несколькими десятками бильярдных столов — большое и светлое помещение с лабиринтом коридоров.

Пространство заставлено столиками и разными видами кресел и стульев. Много подвесных диванчиков-качелей. Параллельно им вытянулся ряд столиков у окон. Полюбоваться на реку можно и за барной стойкой, тоже примыкающей к окнам. Один минус — обедать за барной стойкой некомфортно. Сидишь слишком высоко от столешницы, и удобнее тарелку держать в руках, а не на подносе.

У барных стоек есть точки с зарядными устройствами для гаджетов. Предусмотрено три разных разъема.

Идем дальше. Корнеры арендаторов разбросаны по всему пространству, а не теснятся вплотную между собой. Их по меньшей мере штук 15. Как и в первом «Гастропарке», арендаторы подают блюда разных стран мира. Можно найти корнер с американской кухней, а также вьетнамской, грузинской, японской и корейской.

В анонсах сказано, что в новом «Гастропарке» появится корнер с греческой кухней — редкое направление для Челябинска. Но на момент технического открытия кафе не работает.

«Арендаторов для второго „Гастропарка“ найти было сложно. Сейчас кризисное время для общепита. Тем не менее арендаторы поверили в нас и зашли на площадку. Кто-то делает проекты специально под „Гастропарк“ — например Кирилл Кожевников. Он всегда делал бургерные на колесах, в фудтраках, но в „Гастропарке“ открыл стационарную точку», — прокомментировал гендиректор холдинга «Мегаполис» Александр Одоевский.

Судя по всему, у арендаторов почти все готово к официальному открытию. В пиццерии персонал дегустирует новую пиццу, в корнере с американской кухней темнокожий парень внимательно изучает меню, а в кафе рядом повар на открытой кухне чистит морковь.

Техническое открытие в «Гастропарке» 15 декабря, и посетителей пока совсем мало. По залу гуляет человек десять с улицы, среди них мамы с колясками. Еще несколько человек сидят за столиками и смотрят в свои ноутбуки.

Несмотря на внешнее спокойствие в воздухе витает суета, сотрудники обходят зал раз за разом и проверяют, все ли в порядке.



Корнер с корейской кухней оформлен знаками из сериала «Игра в кальмара». За стойкой приветливая девушка рассказывает о меню.

Прошу приготовить холодный суп-лапшу «Кукси». В корнере выдают специальный пейджер. «Когда блюдо будет готово, устройство запищит», — объясняет девушка. На приготовление ушло минут десять.



Суп с редисом, баклажанами и маринованными огурцами хоть и красивый, но слишком соленый для меня. Больше беспокоит курица. Кажется, она не до конца готова. Беспокоилась не зря — курицу по-корейски моему слабому желудку переварить не удалось. Такая вот «Игра в кальмара» с едой...

В новом «Гастропарке» обустроили киберзону — комнату для фанатов видеоигр. Она находится за баром «Гастропарк». В помещении установили четыре приставки с большими экранами и джойстиками. Все консоли под стеклянным колпаком. Поиграть не получилось, в день технического открытия приставки только подключали.

В кондитерской вместе с малиновым кексом прошу не кофе, а обычную воду. Кассир без проблем передал стаканчик с водой бесплатно. Мелочь, а всегда приятно. Кекс, кстати, отличный — свежий и с едва заметной кислинкой, в малиновой глазури.

В центре пространства — сцена. Тут будут проводить концерты и программы для детей. Кроме того, в планах — организовывать мастер-классы, лекции и открытые уроки.



Немного неудобно то, что в пространстве «Гастропарка» нет туалета — он находится этажом выше, рядом с боулингом. Еще один недочет — в дни технического открытия мы не нашли вешалки для курток. Вполне возможно, что они появятся позже.

«Гастропарк» производит впечатление удобного и стильного места. Помещение не выглядит как бумажная декорация, все здесь сделано основательно и крепко, с расчетом на большой трафик людей. У окон на стеллажах стоят растения в горшках. Приглядишься — а они настоящие, с коричневыми пятнами на листьях. Пластиковая зелень висит разве что под потолком.



Несмотря на то что «Гастропарк» уже запустили, строительные работы в «Мегаполисе» продолжаются. Идет реконструкция фасада, выходящего на набережную. К лету у фасада оборудуют маркизы (навесы) со столиками под ними. На террасе второго этажа планируют запустить летний ресторан.

Напомним, что набережную с велодорожкой и детскими площадками за «Мегаполисом» открыли летом 2021 года. Раньше на этой территории находилась автомобильная парковка.