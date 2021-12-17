Год добрых дел. Чем запомнится южноуральцам 2021‑й

В информагентстве «Первое областное» собрали самые трогательные истории уходящего года

Близится Новый год, а это значит, наступает время предпраздничного настроения, подготовки подарков, меню и гардероба, формируются бесчисленные списки и чек-листы на предстоящий год. Канун Нового года — это время воспоминаний и подведения итогов, веры в чудо и добро. Информагентство «Первое областное» сделало подборку самых добрых историй, которые произошли с южноуральцами в уходящем 2021 году.

Симба дома





Это история, за которой следили не только южноуральцы. 26 октября на «историческую родину» из Челябинска отправили льва Симбу и леопарда Еву. Это первая в России репатриация диких животных. В 2019 году известный «челябинский Айболит» и президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян с основателем сообщества So.Travel Юлией Агаевой буквально силой вырвали львенка из рук организаторов экзотического туристического сервиса. Не менее печальна и судьба Евы: она попала к Даллакяну трехдневным детенышем, ее доставили из передвижного зоопарка. После восстановления животных в фонде зоозащиты возникла идея отправить животных на «историческую родину». После долгой и тщательной подготовки звери в препровождении своего доктора отправились в Танзанию, в реабилитационный центр Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center. За месяц Симба освоился на африканской земле, а вот Ева, известная своим тяжелым характером, только-только начинает раскрываться. Леопард до сих пор находится на карантине. Поэтому Карен Даллакян шлет свои приветы южноуральцам из Танзании.

Миллион на ипотеку





Жительнице Магнитогорска Людмиле Сениной в ноябре подарили целый миллион рублей. 65-летняя женщина вместе со своими опекаемыми внуками стали известны на всю область: в течение суток на семью «свалились» нежданные деньги, приглашение в Марокко, дизайнерский ремонт в квартире, бесплатные стоматологические услуги, курсы английского для старшего мальчика вплоть до окончания школы, абонемент на посещение бассейна для младшего внука, отдых на озере Банном, билеты в театр на новогоднее представление и многое другое. Людмила захотела стать участницей фотопроекта, в котором из пенсионеров делают моделей, и неожиданно для себя получила поддержку сотен подписчиков проекта. История Людмилы до глубины души тронула людей, которые кроме материальной помощи предложили ей поддержку и доброе плечо.

Помощь погорельцам





В июле в Карталинском районе вспыхнули природные пожары. Спустя несколько дней их полностью ликвидировали, но в двух поселках сгорели 72 дома. В считаные часы люди собрали гуманитарную помощь погорельцам и несколько недель помогали потерявшим свой кров карталинцам. Тысячи южноуральцев не остались в стороне от беды земляков. Десятки пунктов сбора гуманитарной помощи открылись по всей области. В информагентстве «Первое областное» собрали истории волонтеров.

Квартира для семьи





Статья «Первого областного» помогла матери-одиночке купить квартиру в Челябинской области. Уроженку Миасса Ирину Мангунгу муж-африканец бросил с двумя детьми на руках. Потом во время пожара сгорел дом Ирины, и женщина в буквальном смысле пошла по миру: ребят пришлось отдать в детский дом, а самой скитаться по съемным квартирам. Но у этой печальной истории есть хеппи-энд: мать и дети опять живут вместе и уже месяц как обживают трехкомнатную квартиру, купленную в Златоусте. Купить ее помогла публикация Первого областного информагентства. Коллеги побывали на новоселье у семьи Мангунгу.

Вернула потерянные с продажи квартиры деньги

Жительница Магнитогорска нашла на улице больше миллиона рублей. Мила Любимова обнаружила на парковке гипермаркета портмоне, в котором была крупная сумма денег. Мила написала в популярный городской паблик о своей находке и через несколько часов вернула все деньги хозяевам. Ими оказались супруги-пенсионеры из Сибая. В тот день они продали квартиру в Магнитогорске и выронили всю вырученную с продажи наличность на парковке. Мила не стала уточнять, какую сумму она нашла. Если учесть, что средняя цена «однушки» в Магнитогорске — 1,5 миллиона рублей, сумма была внушительной.

Семеро по лавкам





Жительница Трехгорного спасла бездомную собаку и ее семерых щенят. Семейство четвероногих женщина приютила у себя в квартире и каждому детенышу нашла новых хозяев. Животные жили у Ирины полтора месяца. Каждому щенку женщина поставила прививки и определила новый дом. Дневник зоодетсада она вела в социальных сетях.

Добрый кров





23 февраля на юге Челябинской области разыгралась метель. Сотни людей остались на заснеженной дороге. В селах открыли временные пункты пребывания. В Фершампенуазе, оказавшемся практически в эпицентре урагана, из пункта временного размещения местные жители разобрали всех пострадавших по домам. Жители села предлагали свою помощь всем, кто оказался на дорогах. Они приглашали к себе всех, у кого была возможность добраться до села, разместив в местных чатах приглашения и свои контакты.

Спасенные лебеди и медведи





В Челябинской области спасли двух медведей, которые бродили вблизи «Банного» в поисках пищи. Животных поместили в челябинский зоопарк. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем «Инстаграме» предложил придумать имена детенышам. На озере в Челябинской области спасли двух лебедей. В ноябре министерство экологии Челябинской области совместно с егерями городского охотничьего общества угодья «Утичье» организовали спасательную операцию. На озере Кислом были пойманы два лебедя. Они находились в тяжелом состоянии, у них были повреждены крылья. Птицы проходят реабилитацию у орнитологов.

От автора. У всех нас еще есть время и возможность сделать доброе дело в этом году — свое, пусть небольшое и незначительное. Но важное и для кого-то очень ценное. Стоит только захотеть и впустить добро в свой уходящий год.