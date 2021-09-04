Владимир Путин наградил карталинских пожарных за отвагу

Одному из спасателей президент РФ вручил медаль лично

Сегодня, 4 сентября, в Благовещенске президент РФ Владимир Путин наградил медалями сотрудников МЧС, которые участвовали в ликвидации пожаров и паводков в российских регионах. Среди награжденных — карталинские пожарные Александр Панов и Руслан Раджабов. Последний присутствовать на церемонии не смог. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Наградить медалью „За отвагу на пожаре“ Панова Александра Васильевича и Раджабова Руслана Абдулвагатовича — пожарных 62-й пожарно-спасательной части 9 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Челябинской области»,— говорится в тексте документа.

Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, Александр Панов трудится в 62 пожарно-спасательной части Карталинского пожарно-спасательного гарнизона уже 10 лет и успел внести большую лепту в дело защиты общества от различных угроз. Этим летом он участвовал в тушении пожаров в Нагайбакском и Карталинском районах.

«Днем 8 июля 2021 года Панов в составе сформированного боевого расчета убыл в район Джабык-Карагайского бора, где пожар стремительно надвигался на поселок, и только днем 10 июля Александр сменился и убыл в расположение родной 62-й части»,— рассказали в ведомстве.

Напомним, лесной пожар бушевал на территории Карталинского и Нагайбакского районов несколько дней. В результате огонь уничтожил 63 дома в поселке Джабык и 9 — в поселке Запасное. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился, чтобы дома для погорельцев построили до 1 октября 2021 года. Девять новых квартир и домов погорельцы уже купили вместо сгоревших зданий.