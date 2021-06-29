Аэропорт Магнитогорска продали за 1 миллиард рублей

Авиапредприятие купила екатеринбургская компания, связанная с Кольцово

На электронной площадке Российского аукционного дома продали 100% акций АО «Международный аэропорт Магнитогорска». За право владения авиапредприятием на торгах боролись шесть участников. Победителем признано АО «Ретранс» (Екатеринбург). Компания в результате аукциона повысила начальную цену лота почти в девять раз — до 999,9 млн рублей. Информация опубликована на сайте торговой площадки.

На покупку аэропорта Магнитогорска претендовали 11 компаний. Заявки пяти участников отклонила комиссия (ООО «Инвестцентр», ООО «Аэропроект сервис», предприниматели Артем Руди, Олег Супчук и Павел Скопин). Остальные шесть компаний боролись за победу в течение семи часов. Было сделано 886 шагов на повышение стоимости в 1 млн рублей каждый. «Ретранс» предложил самую высокую цену сделки. Договор заключат в течение пяти дней. Ранее эксперты называли наиболее вероятным покупателем «Новапорт», который владеет челябинским аэропортом.

По данным базы «ЛИК: эксперт», АО «Ретранс» зарегистрировано в Екатеринбурге. Компания занимается инвестированием и сделками с недвижимостью. Управляет аэропортом Тобольска. Компания принадлежит Владимиру Резеру. Организация входит в холдинг Виктора Вексельберга «Аэропорты регионов», который владеет аэропортом Кольцово (Екатеринбург), аэропортом Курумоч (Самара), аэропортом Стригино (Нижний Новгород), аэропортом Платов (Ростов-на-Дону), аэропортом Гагарин (Саратов). Также управляющая компания реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», торги по продаже Магнитогорского аэропорта должны были состояться в середине июня. Начальная цена объекта была 113,9 млн рублей. Аэровокзал находился в федеральной собственности.

Магнитогорскому аэропорту принадлежат 20 земельных участков общей площадью 41,9 га, 59 зданий, десять сооружений и одно воздушное судно. Часть имущества сдана в аренду. На предприятии работают 365 человек. Финансовое состояние предприятия оценивается как устойчивое.

Через аэропорт Магнитогорска совершают рейсы четыре авиакомпании: «Россия», S7, Nord Wind («Северный ветер») и Red Wings. Основные направления — Москва, Новосибирск, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Минеральные Воды. По данным за 2019 год, общий пассажиропоток аэропорта составил 265,4 тыс. человек.