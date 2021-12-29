Мосты и спорткомплексы, расширение трасс и метротрам: чего ждать жителям Челябинской области в ближайшие годы

В течение пяти лет на Южном Урале появятся несколько масштабных объектов

Конец года — время не только для подведения итогов прошедших 12 месяцев, но и отличный повод вспомнить о том, что же ждет в ближайшем будущем. В Челябинской области ожидаются запуски новых мостов, открытие спортивного города и мультифункционального парка, расширение автодорог, создание межуниверситетского кампуса и метротрамвая. Информационное агентство «Первое областное» составило подборку проектов, которые будут реализованы в 2022 году и через несколько лет.

Транспортное обновление

В 2022 году на транспортную реформу в Челябинской области потратят рекордные 10,4 млрд рублей. Эти средства пойдут на модернизацию трамвайной инфраструктуры Челябинска, реализацию концессионного соглашения по обновлению троллейбусного парка регионального центра, организацию регулярных перевозок общественным транспортом по регулируемым тарифам. Запланированы мероприятия и в муниципалитетах. Это закупка 200 новых троллейбусов, модернизация контактной сети, подстанций, ремонт действующих и строительство новых трамвайных депо. Обновление парка общественного транспорта активно ведется в Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Троицке, Уйском. В планах на ближайшие годы — заменить более 500 единиц подвижного состава.





В мае этого года губернатор Алексей Текслер презентовал проект достройки метрополитена, который интегрируют в городскую трамвайную сеть. В итоге в Челябинске появится метротрамвай, второй в России (с 1984 года скоростной трамвай с наземными и подземными остановками работает в Волгограде). В рамках реализации проекта в дополнение к станциям «Торговый центр» и «Комсомольская площадь» планируется строительство двух пересадочных станций в районе площади Революции, создание 14,4 км новых путей и обновление подвижного состава. Проект метротрамвая поддерживают на федеральном уровне — одобрение высказывали президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Сеть построят с использованием бюджетного кредита в сумме более 11,5 млрд рублей. Запустить новый вид транспорта планируется в 2025 году.





«Спортивные» стройки

В мае этого года губернатор Алексей Текслер во время обращения к депутатам Законодательного собрания региона объявил о создании спортивного города на северо-западе Челябинска — в границах улиц Университетская Набережная, Академика Макеева и Академика Сахарова. Там построят универсальный комплекс «РМК-Арена», Центр экстремальных видов спорта и Центр тенниса (инвестором двух этих зданий выступает группа компаний «Ариант»). Проектом предусмотрено также создание велопешеходного моста в городской бор, который может соорудить промышленная группа «Конар».





Первый камень в основание «РМК-Арены» заложили 15 сентября. Сдать комплекс, состоящий из крытого стадиона для игровых видов спорта, спортивных залов для тренировок и оздоровительного центра, планируется в конце 2023 года. Общий объем вложений составит более 5 млрд рублей. К строительству Центров экстремальных видов спорта и тенниса намерены приступить летом 2022 года, а сдать их планируется к концу 2023-го. Для экстремалов будет несколько площадок: скалодром, скейт-bowl, street-скейт-парк, air-парк, парк для прогулок. Предполагаемая сумма инвестиций — 2 млрд рублей.





Кроме спортивного города, в Челябинске в 2023 году построят ФОК для ЧелГУ (в перспективе к нему пристроят 25-метровый бассейн) и крытый каток для УралГУФК. В 2022 году в региональном центре стартует строительство спорткомплекса для автогонщиков, ожидается возобновление работ на стройплощадке Центра олимпийской подготовки по хоккею. В соседнем Кременкуле в 2022 году при КСК «Рифей» сдадут спортивно-тренировочный центр по современному пятиборью.





Физкультурно-оздоровительные комплексы появятся и в муниципалитетах. В 2022 году планируется запустить спортивные объекты в Магнитогорске (при МГТУ), Долгодеревенском, Кусе, Нязепетровске, Уйском, Кыштыме, Верхнем Уфалее. В 2023 году введут в эксплуатацию ФОК с ледовым полем в Сатке и ФОК с искусственным льдом в Миассе. В Троицке и Джабыке в 2022 году начнется строительство ФОКов.

Больше прогулок у реки

Весной 2022 года в Челябинске начнут благоустраивать набережную реки Миасс по улице Российской возле центра дзюдо «Электрометаллург». Это будет первый этап масштабной реконструкции участка от развязки улиц Братьев Кашириных — Российской до Ленинградского моста. Инвестором выступает ЧЭМК. Проектировщики предлагают разделить набережную протяженностью 1100 метров на три зоны: «горнозаводскую», спортивную и прогулочную. У нового общественного пространства будет сквозной проход к благоустроенной набережной за филармонией. Пешеходы смогут пройти под развязкой через креативный кластер Svoboda2. Также будет организована велодорожка. Ранее сообщалось, что реализация проекта займет пять лет.





Набережная по улице Российской впишется в проект «Волны», который предусматривает создание общественного пространства вдоль реки Миасс в черте города — длиной 114 км. На участке расположатся более 120 объектов — мосты, малые архитектурные формы, парковые пространства. Набережная свяжет пешеходной и велодорогой несколько районов города. Территорию планируют разделить на шесть зон — «культурную», «спортивную», «здоровую», «молодежную», «роскошную» и «родную». Проект будут реализовывать в рамках государственно-частного партнерства. Объем финансирования пока не определен, как и сроки создания набережной.





По четыре полосы в три стороны

Автодороги от Челябинска до Екатеринбурга, Уфы и Кургана вскоре станут четырехполосными. До столицы Урала трасса будет расширена уже к июню 2022 года. Это событие долгожданное. 44-километровый участок, называемый в народе «горлышком», всегда затруднял проезд. Расширение дороги начали в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Четырехполосная трасса создается и по направлению в Уфу. М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области сложная, опасная, имеет несколько перевалов. Расширение дороги призвано повысить безопасность и улучшить транспортное сообщение. Работы ведутся поэтапно — на разных участках. Кроме того, параллельно идет строительство новой дороги в обход Сима. На этом отрезке так же построят мост. В проектировании находится участок от Чебаркуля до Миасса, капитальный ремонт которого начнется в 2022 году. Тогда же приступят к обновлению дороги между Златоустом и Миассом. Все работы по расширению трассы до Башкортостана планируется закончить до 2026 года.





О планах по увеличению полос на трассе в сторону Кургана впервые сообщалось в июне этого года. Тогда Алексей Текслер встречался с новым руководителем ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимиром Муравьевым. Затем губернатор напомнил об этом во время прямой линии с жителями региона, сообщив, что работа идет по поручению президента РФ. Курганская область со своей стороны уже начала расширение дороги. Так, четырехполосные участки в этом году появились в Мишкинском районе. Трасса от Челябинска до Кургана одна из самых загруженных. На ней всегда много фур, поэтому увеличение полос положительно скажется на трафике. Есть план обновления магистрали и до Троицка.

Расширение основных дорог в Челябинской области удачно вписывается в проект создания трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. По поручению президента России Владимира Путина ее продлят до Челябинска и Тюмени. Предполагается, что это сделают уже в 2024 году. Расширенные трассы от Челябинска до Кургана и от Кургана до Тюмени позволят закольцевать все дороги. Это повысит транспортную доступность регионов Урала и Сибири, увеличит объем грузоперевозок.

Мосты для Челябинска и Бакала

Ленинградский мост в Челябинске закрыли на реконструкцию 1 мая этого года. Вместо устаревшей конструкции, ни разу не ремонтировавшейся с открытия в 1953 году, создают новый путепровод. Это событие долгожданное, ведь о плохом состоянии моста говорили давно. Обследования проводили в 2015 и 2016 годах, а ремонт планировалось провести еще в 2018-м, но работы отложили. На обновленном Ленинградском мосту обустроят шесть полос для движения — по три в каждую сторону вместо двух нынешних, уложат трамвайные пути, обустроят трехметровый тротуар с обеих сторон, сделают освещение и ливневки. Новый мост будет выше прежнего, что позволит в перспективе провести под ним улицу Набережную. Строительство идет с опережением графика. Открыть движение по мосту для автотранспорта, трамваев и пешеходов планируется уже в июле 2022 года. Однако полный ввод объекта в эксплуатацию, по данным регионального Миндора, планируется 1 сентября. Срок эксплуатации моста при должном обслуживании составит минимум 50 лет. На работы направили почти 999 млн рублей.





В Бакале воссоздают мост со спиральным съездом, соединяющий две части города. Путепровод был разобран в 2008 году из-за многочисленных дефектов. С тех пор горожане ждали, когда объект восстановят. В 2019 году, во время первой рабочей поездки в Бакал, губернатор Алексей Текслер заявил о важности строительства путепровода. В марте этого года главе региона представили проект объекта, и уже в июле началась работа. Мост обеспечит доступность передвижения для 20 тыс. горожан, единое транспортное сообщение для социальных служб и градообразующего предприятия. Завершить строительство планируется в октябре 2023 года. На реконструкцию путепровода направили 384 млн рублей.





К концу марта 2023 года ожидается завершение подготовки проектной документации для строительства моста между улицами Энгельса и Краснознаменной в Челябинске. Путепровод через реку Миасс в этом месте был запланирован в генеральном плане Челябинска с 1960-х годов. В 2012 году от идеи строительства отказались. В 2019-м указанные улицы предлагали соединить платным мостом. В 2021 году мэрия объявила, что вопрос создания путепровода актуализировали в связи с активной застройкой на северо-западе. Еще один подъездной путь к новым микрорайонам крайне необходим. Кроме того, в районе улиц Энгельса и Краснознаменной в ближайшие годы появится комплекс административных зданий — Арбитражный суд Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска и региональное управление Федеральной налоговой службы.

Мультифункциональный парк

В Магнитогорске в 2022 году ко Дню металлурга планируют сдать первую очередь парка «Притяжение». Будут открыты центральная входная группа с цветомузыкальным фонтаном, часть пешеходного бульвара протяженностью около 500 м, информационный центр, фуд-молл, центральная детская площадка с зоной отдыха для родителей и роллер-парк, который в зимнее время будет превращаться в каток. Полностью территория (бывший теплично-садовый совхоз им. Ленина) преобразится к 2025 году. Парк строится по инициативе и на средства Виктора Рашникова, председателя совета директоров ММК. Впервые о «Притяжении» объявили в январе 2019 года. Объем инвестиций составляет около 25 млрд рублей.





17 сентября 2021 года состоялась церемония закладки символического первого камня в основание объектов парка «Притяжение» площадью около 400 га. Там будет создано круглогодичное мультифункциональное пространство с комплексом зданий общей площадью почти 100 тыс. кв. м. Ключевыми объектами являются музейно-образовательный комплекс, многопрофильный медицинский центр на 660 мест, детский крытый парк развлечений, 50-метровый плавательный бассейн с фитнес-центром, крытая ледовая и фристайл-арены, четырехзвездочный отель. Кроме того, будет создана благоустроенная парковая зона, где разместятся детские площадки и озеро с пляжной зоной и набережной.





Решение давних проблем

В Магнитогорске к декабрю 2022 года завершат первый этап реконструкции очистных сооружений правого берега. Подрядчик обновляет объекты биологической очистки сточных вод, блоки аэротенков и вторичных отстойников, иловую станцию, насосно-воздуходувную станцию и наружные сети технологических коммуникаций. На выходе стоки будут иметь степень очистки, соответствующую требованиям водоема рыбохозяйственного назначения высшей категории — реки Урал. О масштабной реконструкции очистных сооружений Магнитогорска объявили в 2019 году. Это позволит улучшить качество воды. Первая очередь инфраструктуры правого берега была введена в эксплуатацию в 1963 году, вторая — в 1980-м. С тех пор оборудование устарело, оно не может обеспечивать необходимый уровень очистки. На работы в рамках первого этапа направили 500 млн рублей.





К 2024 году планируется реализовать проект по реконструкции очистных сооружений Челябинска. Средства на работы привлекут в виде кредита в размере 1,14 млрд рублей (под 3,5% на срок до 25 лет) от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Заявку на получение денег одобрили в октябре этого года. Из областного бюджета направят субсидию на сумму 100,2 млн рублей. МУП «ПОВВ» вложит 186 млн рублей. Общая стоимость проекта реконструкции очистных сооружений оценивается в 6,3 млрд рублей. Планом работ, который разработан администрацией города совместно с МУПом, предполагается пять этапов. Проект предусматривает внедрение технологии обезвоживания осадка, что приведет к снижению до минимума выброса дурнопахнущих веществ. Реализация мероприятий создаст условия для самовосстановления естественной экосистемы реки Миасс. Очистные сооружения Челябинска находятся на Свердловском тракте и занимают площадь почти 132 га. Они работают с 1958 года. Через комплекс проходит канализационный сток большей части города — ежесуточно почти 340 тыс. куб. м.

Застройка территорий в комплексе

Изменения в Градостроительный кодекс РФ, регулирующие работу в рамках комплексного развития территорий (КРТ), приняли в декабре 2020 года. В апреле 2021-го Законодательное собрание Челябинской области в первом и третьем чтениях одобрило законопроект о КРТ в регионе. По данным Минстроя, определен 41 земельный участок под застройку (из них 32 — в Челябинске) площадью 538 га с градостроительным потенциалом 2,8 млн кв. м. Комплексное развитие территорий будет реализовано в течение 5 лет. Сформированные участки подходят для КРТ и жилой, и нежилой застройки, также возможна реализация проектов незастроенной территории по инициативе правообладателей. Таким образом, в регионе опробуют все варианты реновации.





Пилотные проекты реализуют в Челябинске. КРТ нежилой застройки проведут в Калининском (на месте Каширинского рынка) и Советском (по улице Елькина) районах, а КРТ жилой застройки — в Ленинском районе (поселок КПЗиС). Всего в рамках этих трех проектов построят 749 тыс. кв. м жилья. Несмотря на «пилотный» статус вышеперечисленных территорий, первым челябинским жилым комплексом, построенным по новому закону, станет микрорайон на перекрестке проспекта Ленина и улицы Танкистов. Высотки и социальные объекты возведут в течение двух лет (т. е. 2023—2024 годы) на бывших промышленных площадках «Конара» и соседствующего с ним Челябинского компрессорного завода. Площадь — 45 тыс. кв. м.





На четвертый квартал 2022 года госкомпания ДОМ.РФ запланировала аукцион по комплексному развитию территории в границах улиц Учебной — Шаумяна — Волгоградской — Сулимова в Челябинске. Участок в поселке Некрасова имеет площадь 6,53 га. Ранее там находилось Мареновское кладбище. На участке расположен выявленный объект культурного наследия — «Заимка Маренова». Кроме Челябинска, ДОМ.РФ планирует заняться развитием двух территорий в Сосновском районе. Общая площадь под застройку составляет 19,7 га, а общий градостроительный потенциал — 200 тыс. кв. м.

«Объединение» крупнейших вузов

В уходящем 2021 году в России начали развивать межуниверситетские кампусы. На участие в программе по созданию таких объектов претендовали несколько десятков городов, но в список счастливчиков попали только семь, и Челябинск оказался в их числе. Межуниверситетский кампус станет прорывным для южноуральской столицы проектом. В рамках его реализации предусмотрено проведение реновации университетских кварталов ЮУрГУ и ЧелГУ. Кампус общей площадью 126,1 тыс. кв. м будет включать учебные аудитории, исследовательские лаборатории, супер- или нейрокомпьютер, технопарк, бизнес-инкубатор, конференц-залы, амфитеатр, спортивные залы и спортивные площадки, общежитие, апарт-отель, офисы и исследовательские подразделения, а также коворкинг для подразделений индустриальных компаний. Масштабный объект сможет вместить до пяти тысяч человек.





Наиболее крупные запланированные проекты — развитие Челябинской агломерации при поддержке крупнейших металлургических компаний региона, реализация проектов в области водородной энергетики, развитие научно-производственной кооперации промышленного сектора. По предварительной информации, для открытия нового комплекса необходимо 9 млрд рублей. Объем софинансирования из федерального бюджета составит 60%, средства региона — 20%, внебюджетные средства — 20%. Проектирование запланировано на 2021–2025 годы, создание — на 2023–2030 годы, а эксплуатация начнется в 2023 году. Проект челябинского межуниверситетского кампуса презентуют в феврале 2022 года в Сколково.

Новый цинковый игрок

На октябрь 2023 года запланирован запуск в Верхнем Уфалее цинкового завода Careplant. Он разместится на территории обанкротившегося «Уфалейникеля» в рамках ТОСЭР. Ежегодная мощность нового предприятия будет составлять 120 тысяч тонн металлического цинка. Это позволит компании стать второй в России по объему выпуска такой продукции. Реализация проекта стартовала в феврале 2020 года. Всего в создание завода вложат 26 млрд рублей. На предприятии будет 820 рабочих мест. В ноябре этого года Careplant и администрация Верхнего Уфалея заключили соглашение о сотрудничестве. Предприятие будет принимать участие в развитии социальной, спортивной, культурной, образовательной и медицинской сфер муниципалитета. Так, в 2022 году цинковый завод закупит медицинское оборудование для лечебных учреждений округа, окажет поддержку детским и юношеским культурно-образовательным и спортивным проектам, городским общественным организациям ветеранов и инвалидов.





Повышение уровня развлечений

Проект аквапарка в районе пересечения улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева в Челябинске был представлен в Доме архитектора 15 февраля, а до этого его продемонстрировали Алексею Текслеру. Глава региона отмечал, что такие современные объекты нужны городу и области. Инвестором выступает бизнесмен и депутат Госдумы Олег Колесников. Аквапарк площадью почти 17 тыс. кв. м будет включать 17 водных аттракционов и четыре бассейна. Аквазона — это только часть огромного молла в 32,5 тыс. кв. м. В нем разместят офисный центр, фудкорт, гостиницу, зоны отдыха и прогулок. Огромный объект будет выполнен в едином стиле. Возведение обойдется в 2 млрд рублей. Сдать аквапарк в эксплуатацию планируют в 2024 году. На строительной площадке осенью установили сваи, другие работы не проводились.



