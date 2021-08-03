В Магнитогорске очистные сооружения реконструируют по новой схеме

Подрядчик перенял опыт других российских городов

В Магнитогорске на очистных сооружениях правого берега проходят масштабные работы в рамках первого этапа реконструкции. Как рассказал главный технолог муниципального предприятия трест «Водоканал» Вадим Габитов, на объекте будет применена новая система очистки, которая уже функционирует в некоторых российских городах, сообщают в пресс-службе администрации Магнитогорска.

«Реконструкция в самой активной фазе, идут работы по восстановлению железобетонного покрытия на блоке биологической очистки, подготовительные работы под монтаж технологического оборудования: это мешалки, насосы рецикла. Здесь будет применена новая схема очистки для того, чтобы на выходе стоки имели степень очистки, соответствующую требованиям водоема рыбохозяйственного назначения высшей категории, коим у нас на данный момент является река Урал»,— уточнил Вадим Габитов.

По его словам, раньше система очистных сооружений работала по простой схеме: подавался кислород, в котором кормился ил, и уничтожалась часть вредных веществ. Теперь же зона аэротенков будет поделена на участки — где-то будет зона аэрирования, где-то кислород, где-то поток будут гнать мешалкой. Все это позволит улучшить качество воды и сократить негативное воздействие на окружающую среду.

Напомним, аукцион по поиску подрядчика на выполнение работ первого этапа трест «Водоканал» объявил в феврале 2021 года. Начальная стоимость контракта составила почти 515 миллионов рублей. Предполагаемый срок окончания работ — 30 ноября 2022 года.