Как новый кампус в Челябинске повлияет на развитие Южного Урала

В правительстве РФ считают проект важнейшим драйвером для городской среды

Межуниверситетскому кампусу в Челябинске — быть. Сегодня, 17 августа, правительство РФ утвердило восемь лучших проектов для начала строительства уже в этом году. Среди них — проект челябинского кампуса, который на прошлой неделе губернатор Алексей Текслер показал сопредседателю ОНФ, руководителю образовательного центра «Сириус» Елене Шмелевой.

В начале августа премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что правительство РФ выделит порядка 36 млрд рублей за четыре года на создание сети университетских кампусов мирового уровня. Всего за 10 лет предстоит создать не менее 30 кампусов, где смогут разместиться свыше 150 тысяч человек.

Во вторник на заседании правительства, посвященном созданию сети университетских кампусов, проектам федеральных законов и бюджетных ассигнований, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, как проходил отбор и какие регионы его прошли.

«По итогам отобраны восемь проектов, готовых к старту реализации в 2021 году. Кампусы будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге. <…> Кампусы обеспечат сохранение и развитие человеческого капитала в регионах, рост предпринимательской активности, станут драйвером развития современной городской среды», — сказал Чернышенко.

Отбор прошел по критериям, разработанным Минобрнауки. Рассматривались интеграция в городскую среду, потребность в проживании 2,5 тысячи человек, возможность софинансирования из разных источников, в том числе и бизнеса.

«Это очень хорошая новость для нашего региона. Это не просто новый современный объект, но и пространство, где наша молодежь будет получать новые знания. Мы будем закладывать абсолютно новые компетенции в программу кампуса. Молодежь будет связывать свое будущее с регионом. Наши высокобалльники не поедут в другие большие вузы, а будут оставаться здесь. Для развития региона это одна из важных новостей, и очень важно, что мы прошли отбор в числе первых регионов. Я уверен, что проект мы реализуем, он даст новый толчок развитию региона и, конечно, высшему образованию в целом», — прокомментировал ИА «Первое областное» Алексей Текслер новость о строительстве кампуса во время поездки в Сосновский район.

Как сообщало ранее Первое областное информагентство, в начале года три ведущих вуза Южного Урала — ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ имени Носова — создали консорциум, предназначенный для объединения усилий университетов в развитии науки. Три ректора тогда единогласно заявляли, что такое объединение даст синергический эффект, то есть результаты объединения будут больше, чем работа трех вузов по отдельности. Позднее к консорциуму присоединился Южно-Уральский государственный медицинский университет.





11 августа в Челябинске побывала с визитом сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Одним из главных представленных ей объектов на Южном Урале стал все тот же кампус. Теперь его проект приобрел более определенные очертания: он предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры общей площадью 126 100 квадратных метров с созданием более пяти тысяч мест для размещения и проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных сотрудников. Они будут развивать экологическое направление, фундаментальную науку, медицину.

«Победа в конкурсе университетских кампусов — это мощный шаг вперед нашего региона, тот самый тектонический сдвиг, который в перспективе нескольких лет позволит Челябинской области существенно изменить свой имидж и повысить привлекательность для жителей и инвесторов. Речь идет о преобразовании нашей академической среды, включающей науку и образование, и ее интеграции в экономические процессы развития территории. Напомню: в планах не просто выделение средств на создание вузовской инфраструктуры, а построение глобальной системы взаимодействия южноуральских университетов, производственных предприятий и власти. Только совместная эффективная работа позволит нам вывести на новый уровень научные исследования и обогатить область инновациями, при этом значительно улучшив городскую среду. Безусловно, без активного участия губернатора Алексея Текслера, заинтересованного в обогащении области ресурсами и возможностями и готового лоббировать реализацию таких проектов на самом высоком уровне, эти планы остались бы на бумаге, и вузам пришлось бы потратить десятилетия на изменение своей парадигмы существования», — комментирует долгожданную новость ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев.

Напомним, в интервью Первому областному информагентству Сергей Таскаев неоднократно сетовал на то, что ежегодно лучшие выпускники Южного Урала покидают малую родину и отправляются учиться в другие регионы.









Строительство кампуса — один из шагов по удержанию этого «золотого фонда» в регионе. В открытом студенческом городке нового формата запланированы современные лаборатории, объекты образовательной спортивной инфраструктуры. В будущем он должен стать центром притяжения талантливой молодежи.

Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков считает, что проект межуниверситетского кампуса направлен на развитие четвертой индустриальной революции, поскольку в его основе лежит тесное взаимодействие с промышленными предприятиями не только региона, но и международными компаниями.

«Основу кампуса будут составлять исследования и работы по искусственному интеллекту, квантовым технологиям и робототехнике. Этот проект направлен на развитие 4-й индустриальной революции. В основе проекта — работа ЮУрГУ с промышленностью, причем эта работа ведется достаточно давно. Университет работает с международными компаниями, такими как SMS Group — мировым лидером в области производства металлургического оборудования. Мы работаем с российскими компаниями, которые работают на мировом рынке, например, Магнитогорский металлургический комбинат. В проекте планируется участие двух университетов — ЮУрГУ и ЧелГУ. После создания консорциума мы соединим компетенции в части ведения работ, связанных с развитием технологий. Прежде всего, это научные работы, во-вторых, прикладные исследования, в-третьих, индустриализация. В области применения технологий искусственного интеллекта с нами будет работать компания „Папилон“ — чемпион России в области биометрических технологий. Также в области искусственного интеллекта и его применения к различным областям нашей жизни мы работаем с серьезной компанией „Наполеон IT“. В перспективе мы ожидаем привлечение компаний мирового уровня, которые будут работать с нашим университетом. Проект будет иметь развитие на площадке L-Town, который я бы назвал аналогом Сколково, который строится в пригороде Челябинска», — рассказал о перспективах межуниверситетской работы Александр Шестаков.





Исследования в сфере искусственного интеллекта применимы и в медицине. Эту нишу «заполнит» Южно-Уральский государственный медицинский университет.

«У нас уже есть общие исследовательские проекты с ЮУрГУ и ЧелГУ, а в планах — еще большее их количество. В основном эти проекты касаются области искусственного интеллекта и обработки больших данных в персонализированной медицине, включая генетические исследования. Мы нацелены на фундаментальные и прикладные исследования, ориентированные на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России и Челябинской области, на разработку прототипов медицинского оборудования и так далее», — прокомментировал и. о. ректора ЮУГМУ, академик РАН Андрей Важенин.

Он убежден, что ЮУГМУ внесет серьезную лепту не только в научную деятельность кампуса, но и в его культурную, социологическую, спортивную деятельность.

«Медицинское образование всегда было фундаментальным и разносторонним. Стоит лишь вспомнить, сколько прекрасных писателей были врачами: Даль, Чехов, Булгаков, Вересаев, Моэм, Конан Дойл, Буссенар, Лем! На мой взгляд, было бы неверно представлять себе будущий кампус как структуру сугубо университетскую. Мне очень импонирует тот взгляд, что университеты должны становиться лицом города. Кампус — это яркая и неотъемлемая часть городской среды, достаточно вспомнить университетские города Европы и Азии, которые резко отличаются по менталитету и общему настроению от городов, где высших учебных заведений нет», — поделился своими мыслями Андрей Важенин.

Новый кампус должен не только изменить облик города. С его запуском пройдет реновация университетских кварталов, там появятся научные, лабораторные и образовательные пространства. В проекте предусмотрели также открытую городскую сцену, конгрессно-выставочный комплекс, библиотеку, центр знаний, деловой центр, коворкинг-парк, лабораториум и многое другое.