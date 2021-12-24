Правительство РФ подтвердило планы построить межвузовский кампус в Челябинске

Южный Урал попал в число восьми регионов, где такие объекты появятся в первую очередь

Челябинск вошел в число восьми территорий, где в первую очередь будет построен межвузовский кампус. Об этом в пятницу, 24 декабря, во время встречи с президентом России заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Правительством запущена программа создания сети кампусов мирового уровня. В ходе первой волны из 27 представленных заявок отобраны восемь проектов, и они обеспечены финансированием. Я их назову, это важно: Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград, Челябинск, Уфа, Москва и Новосибирск. Эти проекты реализованы через формат государственного частного партнерства. И мы получили широкий отклик от регионов и бизнеса, которые готовы в них инвестировать», — заявил Дмитрий Чернышенко.

Напомним, ранее президент Владимир Путин дал поручение построить к 2030 году не менее 25 межвузовских кампусов по всей стране. По словам Чернышенко, губернаторы просят продлить программу и объявить новую волну отбора в программу строительства кампусов.

Современный кампус должен включать общежитие, учебные корпуса, комфортное место для занятия досугом и спортом, научную инфраструктуру, а самое главное — технопарк, где будут созданы все условия для акселерации проектов и их быстрого вывода на рынок.

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