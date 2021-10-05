Правительство РФ предоставит 11,5 млрд рублей на челябинский метротрамвай

Средства пойдут в том числе на обновление транспорта

По итогам сентября правительство России выдаст 31 субъекту Федерации 205,8 млрд рублей бюджетных кредитов в рамках программы «Инфраструктурное меню». По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, регионам предоставлен дополнительный импульс для социально-экономического роста. В рамках комплексного развития территорий деньги пойдут на строительство инженерно-энергетических коммуникаций, обеспечение новыми дорогами и совершенствование существующих дорожных сетей, а также на модернизацию транспортной системы, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В Челябинске с использованием бюджетного кредита в сумме свыше 11,5 млрд рублей будет построена сеть метротрамвая, которую интегрируют в городскую трамвайную сеть. В рамках реализации проекта создадут новые линии и обновят подвижной состав. Запустить новый вид транспорта планируется в 2024 году.

Презентация метротрамвая состоялась во второй половине мая этого года. Ее лично проводил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Проект поддерживают на федеральном уровне — одобрение высказывали президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В начале июля глава региона представил метротрам на Московском урбанистическом форуме, который проходил в онлайн-формате. Алексей Текслер отметил, что «метро в Челябинске строится с 1980 года, и это „незакрытый гештальт“ для многих челябинцев». Генеральный директор «Моспроект-3» Анна Меркулова на том же мероприятии перечислила плюсы проекта. В частности, она заявила, что «метротрамвай — это уникальное сочетание общественного транспорта, есть высокая провозная способность, при этом такой транспорт может быть легким, современным, привлекательным с экономической точки зрения для регионов и агломераций».



Разработкой технико-экономического обоснования проекта создания метротрамвая в Челябинске занимается Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3». Эта компания единственная участвовала в конкурентных переговорах, которые проводило хозяйственное партнерство «Конгресс-холл» (почти полностью принадлежит региональному Минимущества). По словам руководителя ХП Виталия Передерия, после проведения ТЭО цена создания метротрама может измениться как в меньшую, так и в большую сторону. В проекте была заложена предельная сумма — 45 млрд рублей.

В конце августа глава Челябинска распорядилась подготовить документацию по планировке территории в рамках достройки метрополитена с интеграцией в трамвайную сеть. Обновленный проект планировки и межевания территории затронет Советский, Центральный, Курчатовский, Калининский, Ленинский и Тракторозаводский районы. После согласования всех бумаг администрацией города проведут публичные слушания. Срок не сообщался.