На расширение трассы М‑5 между Златоустом и Миассом потратят 1,3 млрд рублей

Участок в 10 километров сдадут в 2023 году

ФКУ Управление дорог «Южный Урал» объявило конкурс на выполнение работ по реконструкции участка федеральной трассы М-5 «Москва — Челябинск». Начальная цена торгов составляет 1,275 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Реконструкция планируется на участке протяженностью 10 километров между Златоустом и Миассом. В настоящее время здесь установлено двухполосное движение, после реконструкции дорожное полотно будет расширено до четырех полос движения, говорится в техническом задании.

Размер обеспечения заявки конкурса участником торгов составляет 64 млн рублей. Прием заявок продлится до 19 января. Победителю торгов предстоит выполнить работы по реконструкции дорожного участка между Златоустом и Миассом протяженностью 10 километров с использованием бюджетных средств: в 2022 году на выполнение работ из федерального бюджета направят 590 млн рублей, в 2023 году — 686 млн рублей.

«Размер гарантийных обязательств для подрядчика составит 3,8 млн рублей. В случае принятия подрядчиком решения об обеспечении гарантийных обязательств денежными средствами указанный выше размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен быть перечислен на указанный заказчиком счет», — говорится в документации.

Работы по реконструкции участка федеральной трассы подрядчик должен завершить в ноябре 2023 года.