Проект челябинского межуниверситетского кампуса покажут в феврале 2022 года в Сколково

Об этом рассказал ректор ЮУрГУ Александр Шестаков

Проект межуниверситетского кампуса ведущих южноуральских вузов — ЧелГУ и ЮУрГУ — презентуют в феврале 2022 года в Сколково. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков в рамках встречи с журналистами.

«Кампус должен быть привлекателен для студентов со всей России и мира. Мы хотим создать хорошие бытовые, учебные условия, но не будем забывать и об инфраструктуре. Мы планируем развивать наш университетский центр и сделать его одним из лучших в России», — поделился Александр Шестаков.





По словам ректора Южно-Уральского госуниверситета, в планах построить три научно-образовательных центра: искусственного интеллекта, биохимии, химии и экологии, а также центр биоинформатики. Сейчас ведется активная работа по проектировке.

Ранее ИА «Первое областное» подробно рассказывало о том, как межвузовский кампус ЧелГУ и ЮУрГУ повлияет на развитие Челябинской области. Одобрение от правительства РФ было получено в августе. По предварительной информации, для открытия нового комплекса необходимо 9 млрд рублей. Объем софинансирования из федерального бюджета составит 60%, средства региона — 20%, внебюджетные средства — 20%. Проектирование запланировано на 2021-2025 годы, создание — на 2023-2030 годы, а эксплуатация начнется в 2023 году.