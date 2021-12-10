Набережную по улице Российской в Челябинске начнут строить весной 2022 года

Возле реки Миасс появятся маяк, подводная лодка и причал для байдарок

В Челябинске весной 2022 года начнут благоустраивать набережную реки Миасс по улице Российской возле центра подготовки по дзюдо «Электрометаллург». Это будет первый этап масштабной реконструкции участка от развязки улиц Братьев Кашириных — Российской и до Ленинградского моста. Инвестором выступает ЧЭМК. Разработкой концепции занимается компания «Элефант». Проектировщики предлагают разделить набережную на три зоны: «горнозаводскую», спортивную и прогулочную. Ранее сообщалось, что реализация займет пять лет.

У новой набережной протяженностью 1100 метров будет сквозной проход к благоустроенному участку за филармонией. Пешеходы смогут пройти под развязкой через креативный кластер Svoboda2. Также будет организована велодорожка.

«Мы бы хотели, чтобы это была не просто набережная с благоустройством, которого сейчас полно. Это будет набережная с местным колоритом, которая не могла бы появиться в другом городе. Она будет связана с промышленным Уралом и горнозаводской цивилизацией», — сообщил в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» директор компании «Элефант» Михаил Смирнов.

Согласно концепции, прибрежную территорию по улице Российской разделят на три зоны. Первая зона будет посвящена промышленной истории Урала и «горнозаводской цивилизации». Она будет идти от Ленинградского моста до стадиона ЧЭМК. В этом месте богатый природный ландшафт — перепад высот до 11 метров и отвесный берег. Проектировщики планируют обыграть эту особенность — набережная будет разноуровневая, с террасами и смотровыми площадками.









Там же организуют площадку, где разместят «промышленные артефакты» — станки и другое оборудование с ЧЭМК.

«Это будет то, что можно найти на заводе. Сейчас производство активно модернизируется. Нельзя просто выкидывать это оборудование или пускать на переплавку. Оно отражает эпоху и выглядит как арт-объекты», — отметил Михаил Смирнов.

Вторая зона — спортивная. Она объединит спортивные объекты ЧЭМК, которые расположены на улице Российской: бассейн (закрывают на реконструкцию), стадион, недавно открытый Центр подготовки по дзюдо, а также теннисный клуб «Жемчужина» (три крытых корта). В этой зоне будут сосредоточены площадки для воркаута и командных видов спорта. Будет организован причал для байдарок. На набережной также организуют две детские площадки.









Третья зона — прогулочная — от Центра подготовки по дзюдо до территории креативного кластера Svoboda2. Это будет спокойное тихое место с обилием деревьев. Частично сделают деревянные покрытия. Как рассказал Михаил Смирнов, на набережной предусмотрят место для размещения новогодней елки. Также есть планы по строительству маяка, он может стать архитектурной доминантой.





По данным публичной кадастровой карты, на набережной (возле сквера Гусарова) планируется установка памятника морякам-подводникам. Авторы идеи хотят привезти в Челябинск настоящую рубку подводной лодки. По словам Михаила Смирнова, переговоры об установке памятника идут несколько лет. Проект курирует Морское собрание Челябинской области. ЧЭМК не против этой инициативы.

Сейчас ЧЭМК улаживает юридические вопросы для проведения реконструкции набережной. Территория разделена на несколько участков, часть из них принадлежит городу.

О реализации масштабного проекта по обновлению набережной реки Миасс от бассейна до Ленинградского моста в сентябре 2020-го заявил генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский. Он отмечал, что работы рассчитаны на пять лет.

На прошлой неделе возле бассейна открылся центр дзюдо. Павел Ходоровский на вопрос корреспондента информационного агентства «Первое областное» сказал, что говорить о реконструкции набережной преждевременно.

Известно, что ЧЭМК проводил конкурс среди архитекторов Челябинска и Екатеринбурга на лучший проект набережной. Среди предложений, о которых сообщалось, — создание большой детской площадки и велопешеходного моста через Миасс. Комбинат намеревался проводить встречи с местными жителями, чтобы узнать их мнения о том, что должно появиться на набережной.