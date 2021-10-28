Мэрия Челябинска утвердила проект жилой застройки на проспекте Ленина

Строительство объектов планируется в рамках комплексного развития территорий

Администрация Челябинска утвердила проект планировки жилой застройки в границах проспекта Ленина и улиц Танкистов, Первой Пятилетки, Марченко, Ловина. Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии города.

Проекты планировки и межевания территории представило ООО «Легион-Проект». Это дочерняя фирма известного застройщика «Легион», недавно сменившего название на «Голос Девелопмент». Разграничение земельных участков общей площадью свыше 4 га проведено в Тракторозаводском районе с целью строительства нового жилого квартала по программе комплексного развития территорий. Головным застройщиком по проекту выступает ООО «Специализированный застройщик КЛЧ» — совместное предприятие руководителя ГК «Конар» Валерия Бондаренко (70%) и компании «Голос. Девелопмент».

Стало известно, какие именно объекты появятся в новом квартале. Как сказано в проектной документации, на территории будет организован общественный центр с учебной мастерской, там будет стоянка на 36 автомобилей. Также там появится одноэтажный спортивный комплекс площадью до 840 кв. метров. Застройщик возведет три дома высотой до 20 этажей. Одно из зданий будет с пристроенным детским садом на 95 мест. Для жителей организуют парковку на 240 автомобилей.

Планируется возведение нового жилого квартала площадью 45 тыс. кв. м. Под жилищную застройку определена площадка в границах улиц Первой Пятилетки, Марченко, Ловина, Танкистов и проспекта Ленина. Ранее там размещались промышленные площадки завода «Конар» и Челябинского компрессорного завода.





К работе застройщик намерен приступить в этом году, а завершить возведение объектов — через два года. Территория квартала будет закрытая. Предполагается проведение озеленения, создание сквозных проездов, коворкинга, велосипедных и колясочных площадок.

«В основе проекта лежат принципы квартальной застройки. Большое внимание уделяется пешеходным зонам и общественным пространствам. Внутри нового квартала разместится сквер. Развитую инфраструктуру и шаговую доступность обеспечат коммерческие помещения на первых этажах. Новый жилой комплекс будет продуман не только для пешеходов, но и для автомобилистов. В проекте предусмотрены два вида паркинга: подземный и двухуровневый наземный. Также важно отметить, что для данного жилого комплекса разрабатываются принципиально новые для города планировочные решения квартир», — комментировал ранее директор компании «Голос. Девелопмент» Сергей Пахомов.

Добавим, что реновацию территории в Тракторозаводском районе предусматривает договор, подписанный недавно администрацией Челябинска с застройщиком ООО «Специализированный застройщик КЛЧ».

В настоящее время пилотные проекты КРТ реализуются в Калининском, Советском, Ленинском районах города. Изменения в Градостроительный кодекс РФ, регулирующие работу в рамках КРТ, приняли в декабре 2020 года. После по распоряжению губернатора Челябинской области создана рабочая группа для разработки нормативно-правовых актов, обязанность по принятию которых возложена на регионы.