В 2022 году Челябинск и Екатеринбург свяжет широкая четырехполосная трасса

Региональные власти и Росавтодор решают, как развести съезды с федеральной трассы

В 2022 году Челябинск и Екатеринбург свяжет широкая четырехполосная трасса. О том, как будут спроектированы съезды с федеральной трассы М-5 в города Снежинск, Касли, Кыштым и другие, рассказал губернатор на прямой линии.

«Будет ли построена двухуровневая развязка на пересечении дорог „М-5 Урал“ Касли — Тюбук — Багаряк? Сейчас там установлен светофор, но на скоростной трассе светофор — этот нонсенс. В связи с вводом второй полосы трассы М-5 этот светофор будет сильно мешать движению, а летом при выезде из Каслей собираются огромные пробки. Что планируется для решения проблемы?» — написал житель Снежинска Артур по электронной почте.

Губернатор обратил внимание, что уже несколько лет участок дороги до Екатеринбурга на федеральной трассе М-5 «Урал» переводят в четырехполосное движение.

«Еще несколько лет назад, этот 50-километровый участок остался еще с советского времени. В 2019 году я обратился к президенту с просьбой поддержать обновление трассы. Президент эту идею поддержал. В июне 2022 года трасса будет полностью четырехполосной. В рамках модернизации планируется путепровод на съезде на Снежинск. А на участках Тюбук — Багаряк и поворот на Касли — Кыштым коллеги из Росавтодора путепровод не планировали. Пока мы в течение года проанализируем ситуацию. Пока на съезде Тюбук — Багаряк остается светофор, а на съезде Касли — Кыштым будут съезды и разворотные кольца. Это временные решения, но мы продолжим работу с коллегами», — ответил Алексей Текслер.

Глава региона согласен с обращением южноуральца, поскольку путепровод будет удобным и комфортным для автолюбителей. Губернатор отметил, что в области завершается работа по проектированию участка от Чебаркуля до Миасса, а также напомнил, что недавно ввели участок от Чебаркуля. На участке трассы М-5 «Урал», которая расположена в Ашинском районе, работы уже ведутся. Начинается проектирование в сторону Златоуста и Миасса со стороны Уфы. До 2026 года перевод в четырехполосное состояние федерального участка трассы М-5 «Урал» будет введен, отметил губернатор.