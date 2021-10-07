В Челябинске по реновации построят 749 тысяч квадратных метров жилья

Реализация проектов пройдет в трех районах города

Во время Восьмого Международного строительного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге представители Челябинской области презентовали проекты комплексного развития территорий, которые в регионе будут реализованы первыми. Застройка запланирована в трех районах Челябинска — в Ленинском, Советском и Калининском. Распоряжение министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области по ним уже подписано.





Согласно презентациям (есть в распоряжении Первого областного информагентства), в южноуральской столице определили 32 участка, где возможно реализовать КРТ. В нежилых зонах предлагаются восемь территорий — пять по инициативе администрации города (две локации являются пилотными) и три по предложению владельцев. Под КРТ жилой застройки возможно предоставление 24 участков. Один является пилотным, по остальным проводится аналитика.





В Ленинском районе в границах Копейского шоссе, улиц Обуховской, Туркменской и Уральской сейчас расположено 17 многоквартирных домов. Восемь из них признаны аварийными и подлежат сносу. Расселение жильцов планируется провести в рамках реализации комплексного развития этой территории. На площади 12,24 га будет введено 134 тыс. кв. м жилья, построят школу, детский сад, обустроят спортивные площадки и парковки, проведут озеленение. Рядом находится сквер КПЗиС, благоустроенный в 2018—2019 годах.





В Советском районе КРТ проведут на участке в границах улиц Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Цвиллинга, Овчинникова и Елькина. Сейчас там находятся склады и гаражи. Реализация КРТ будет проходить в три этапа — в 2022—2025 годах. Планируется построить 320 тыс. кв. м жилья. Проектом предусмотрены высотки до 30 этажей, создание 1160 мест в детских садах и 480 мест в школах, обустройство общественных пространств, в том числе бульваров. Проживать в новом современном микрорайоне в историческом центре города будет 12—13 тыс. человек.





Трехэтапная работа в 2022—2026 годах предусмотрена при реновации в Калининском районе — в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской и Игнатия Вандышева. Сначала застройку проведут на участке площадью 4,2 га, который занимал Каширинский рынок. После планируется застроить 5,15 га, находящихся по соседству.





Проектом предусмотрено 295 тыс. кв. м жилья (для 9860 человек), 37,6 тыс. кв. м коммерческих помещений, 1500 мест в детских садах и 600 мест в школах, встроенный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 5,5 тыс. кв. м. В июле стало известно о застройщике, который проведет реновацию Каширинского рынка. Это челябинская компания «Голос девелопмент».





Директор организации Сергей Пахомов во время форума 100+ TechnoBuild позитивно оценил появление механизма КРТ и подчеркнул, что наиболее перспективные участки — те, где неплотная существующая застройка. Также он предложил включить в КРТ садовые и гаражные кооперативы. Руководитель «Голос девелопмент» презентовал три проекта — реновации бывшей промплощадки «Конара» и территории Каширинского рынка, а также создание L-Town в пригороде Челябинска.