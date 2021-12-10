Легальный дрифт: в Челябинске построят комплекс для любителей автоспорта

Покататься на новых треках сможет любой желающий

В Челябинске пострят автоспорткомплекс, доступный для всех гонщиков. О начале работ сегодня. 10 декабря, сообщила глава Челябинска Наталья Котова на странице в Instagram.

Комплекс для рейсеров возведут на базе муниципального учреждения «Трасса 74». Для зрителей здесь появятся трибуны и кафе, а гонщики смогут оценить новые треки и здание технического парка. На случай ночных гонок установят освещение.

«Согласитесь, гонщикам не место на дорогах общего пользования. Поэтому наша задача — создать все условия для любителей дрифта, драг-рейсинга, автокросса и других автомобильных спортивных дисциплин», — подчеркнула Наталья Котова.

Отмечается, что автоспорткомплекс станет доступным для всех гонщиков. Его построят через дорогу от нового зеленого холма, который появился после рекультивации городской свалки.