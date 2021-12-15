В 2022 году на транспортную реформу в Челябинской области потратят 10 млрд рублей

Финансирование увеличено в десять раз

Финансирование в рамках реализации масштабной транспортной реформы в Челябинской области увеличено на 2022 год до 10 млрд 41 млн рублей, сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев на заседании комитета по промышленной политике Заксобрания области.

«Сумма скорректирована на 2022 год. На текущий момент она составляет 10 млрд 41 млн рублей. Понятно, что львиная доля — это средства, полученные в рамках проведенной работы по привлечению инфраструктурных бюджетных кредитов», — сказал Алексей Нечаев.

По его словам, свыше 10 млрд рублей планируется направить в 2022 году на модернизацию трамвайной инфраструктуры областного центра, реализацию концессионного соглашения в рамках масштабного обновления троллейбусного парка Челябинска, а также организацию регулярных перевозок общественным транспортом по регулируемым тарифам.

Таким образом, в следующем году уровень расходов на эти цели в десять раз превысит размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем году. Это беспрецедентно большая в истории региона сумма, направляемая на решение транспортных проблем. Реализацию транспортной реформы курирует лично губернатор Алексей Текслер.

Как сообщили в Миндортрансе региона, в крупных городах Челябинской области уже в этом году началось обновление общественного автопарка: закуплено 30 новых трамвайных вагонов и 150 автобусов на газомоторном топливе. На следующий год запланирована закупка новых троллейбусов (порядка 200 единиц), модернизация контактной сети, подстанций, ремонт действующего и строительство нового трамвайного депо. Обновление парка общественного транспорта активно ведется в Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Троицке, Уйском. В общей сложности для муниципалитетов региона будет приобретено 224 единицы транспорта. В планах — в ближайшие годы обновить более 500 единиц подвижного состава.

Кроме того, с 2022 года в регионе начнут внедрять новую транспортную схему агломерации Челябинска с соседними муниципалитетами. Областной центр планируют объединить с Копейском и Сосновским районом. В перспективе к ним собираются добавить Еткульский, Коркинский и Красноармейский районы. Реализация проекта потребует 21,5 млрд рублей инвестиций до 2030 года.

Также с использованием инфраструктурного бюджетного кредита в сумме более 11,5 млрд рублей в Челябинске будет построена сеть метротрамвая, которую интегрируют в городскую трамвайную сеть. В рамках реализации проекта создадут новые линии и обновят подвижной состав. Запустить новый вид транспорта планируют в 2024 году.