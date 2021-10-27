Положительное решение принято Фондом содействия реформированию ЖКХ по заявке Челябинской области на софинансирование реконструкции очистных сооружений Челябинска в объеме 1,14 млрд рублей. Заявка в фонд от региона была направлена по поручению губернатора Алексея Текслера.
Ранее на заседании комиссии Госсовета по вопросу совершенствования системы управления ЖКХ Алексей Текслер отмечал необходимость реконструкции очистных сооружений в Челябинске. Эта проблема сегодня актуальна и для других российских городов.
«Мы ведем комплексную работу по улучшению экологической обстановки в Челябинской области. Участие в федеральных проектах и защита заявок профильными министерствами — важная ее составляющая. Проведена инвентаризация всех водозаборов и очистных сооружений. На сегодняшний день по линии фонда уже ведется реконструкция очистных сооружений правого берега Магнитогорска и очистных сооружений Карабаша. Сегодня и Челябинск получил возможность наконец-то решить застарелую проблему. Будем продолжать эту работу», — подчеркнул Алексей Текслер.
Реализовать проект по реконструкции очистных сооружений Челябинска планируется до 2024 года. Средства на работы привлекут в виде кредита в размере 1,14 млрд рублей (под 3,5% на срок до 25 лет) от Фонда содействия реформированию ЖКХ, который, в свою очередь, получит деньги от Фонда национального благосостояния. Из областного бюджета будет направлена целевая субсидия на сумму 100,2 млн рублей, а также средства ПОВВ — 186 млн рублей.
«Столь значительная сумма позволит областному центру создать надежную систему водоотведения, которая снизит затраты на плановые ремонты. Более того, Челябинск по праву как город-миллионник получит соответствующую его статусу инфраструктуру, это позволит окончательно решить вопрос с неприятным запахом на въезде в город и благоприятно скажется на экологической ситуации», — отметил министр строительства Челябинской области Юлий Элбакидзе.
Общая стоимость проекта реконструкции очистных сооружений канализации Челябинска оценивается экспертами в 6,3 млрд рублей. Планом работ, который разработан администрацией города совместно с МУП «ПОВВ», предполагается пять этапов работ. Проект предусматривает внедрение технологии обезвоживания осадка, что приведет к снижению до минимума выброса дурнопахнущих веществ. Реализация мероприятий создаст условия для самовосстановления естественной экосистемы реки Миасс. Напомним, ранее Арбитражный суд Челябинской области взыскал с МУП «ПОВВ» более 1,1 млрд рублей в счет компенсации вреда, причиненного окружающей среде из-за загрязняющих стоков. Иск подало Уральское межрегиональное Управление Росприроднадзора в связи с тем, что сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, «нанесли вред поверхностным водным объектам — реке Миасс, Шершневскому водохранилищу, а также озеру Синеглазово».
Очистные сооружения Челябинска находятся на Свердловском тракте и занимают площадь почти 132 га. Они работают с 1958 года. Через комплекс проходит канализационный сток большей части города — ежесуточно почти 340 тыс. куб. м.