Челябинску выделят 1,2 млрд рублей на модернизацию очистных сооружений

Деньги направит Фонд содействия реформированию ЖКХ

Положительное решение принято Фондом содействия реформированию ЖКХ по заявке Челябинской области на софинансирование реконструкции очистных сооружений Челябинска в объеме 1,14 млрд рублей. Заявка в фонд от региона была направлена по поручению губернатора Алексея Текслера.

Ранее на заседании комиссии Госсовета по вопросу совершенствования системы управления ЖКХ Алексей Текслер отмечал необходимость реконструкции очистных сооружений в Челябинске. Эта проблема сегодня актуальна и для других российских городов.

«Мы ведем комплексную работу по улучшению экологической обстановки в Челябинской области. Участие в федеральных проектах и защита заявок профильными министерствами — важная ее составляющая. Проведена инвентаризация всех водозаборов и очистных сооружений. На сегодняшний день по линии фонда уже ведется реконструкция очистных сооружений правого берега Магнитогорска и очистных сооружений Карабаша. Сегодня и Челябинск получил возможность наконец-то решить застарелую проблему. Будем продолжать эту работу», — подчеркнул Алексей Текслер.

Реализовать проект по реконструкции очистных сооружений Челябинска планируется до 2024 года. Средства на работы привлекут в виде кредита в размере 1,14 млрд рублей (под 3,5% на срок до 25 лет) от Фонда содействия реформированию ЖКХ, который, в свою очередь, получит деньги от Фонда национального благосостояния. Из областного бюджета будет направлена целевая субсидия на сумму 100,2 млн рублей, а также средства ПОВВ — 186 млн рублей.

«Столь значительная сумма позволит областному центру создать надежную систему водоотведения, которая снизит затраты на плановые ремонты. Более того, Челябинск по праву как город-миллионник получит соответствующую его статусу инфраструктуру, это позволит окончательно решить вопрос с неприятным запахом на въезде в город и благоприятно скажется на экологической ситуации», — отметил министр строительства Челябинской области Юлий Элбакидзе.

Общая стоимость проекта реконструкции очистных сооружений канализации Челябинска оценивается экспертами в 6,3 млрд рублей. Планом работ, который разработан администрацией города совместно с МУП «ПОВВ», предполагается пять этапов работ. Проект предусматривает внедрение технологии обезвоживания осадка, что приведет к снижению до минимума выброса дурнопахнущих веществ. Реализация мероприятий создаст условия для самовосстановления естественной экосистемы реки Миасс. Напомним, ранее Арбитражный суд Челябинской области взыскал с МУП «ПОВВ» более 1,1 млрд рублей в счет компенсации вреда, причиненного окружающей среде из-за загрязняющих стоков. Иск подало Уральское межрегиональное Управление Росприроднадзора в связи с тем, что сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, «нанесли вред поверхностным водным объектам — реке Миасс, Шершневскому водохранилищу, а также озеру Синеглазово».

Очистные сооружения Челябинска находятся на Свердловском тракте и занимают площадь почти 132 га. Они работают с 1958 года. Через комплекс проходит канализационный сток большей части города — ежесуточно почти 340 тыс. куб. м.