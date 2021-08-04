В Челябинске подготовили основу для нового Ленинградского моста

Какие работы сейчас выполняют на стройке — в нашем фоторепортаже

На проспекте Победы в Челябинске продолжается одна из самых масштабных строек этого года — возведение нового Ленинградского моста. Железобетонный путепровод с шестью полосами для движения автомобилей и трамвайными путями откроют в следующем году. Корреспондент ИА «Первое областное» побывала на стройке, где кипит работа. Подробнее — в нашем фоторепортаже.В июне 2021 года в Челябинске подрядчик приступил к демонтажу старого Ленинградского моста, который был построен почти 70 лет назад и находился в предаварийном состоянии. В ноябре 2020 года был заключен контракт с подрядчиком.К началу августа строительство Ленинградского моста в Челябинске продолжается согласно графику. Строители уже разобрали старую конструкцию моста и готовятся к монтажу балки пролетного строения, который запланирован на следующей неделе. Вес одной такой балки — 60 тонн. Это основной элемент, который необходимо установить для возведения нового моста.

«Идет укладка плит для монтажа балки, установлен кран. Смонтированы и забетонированы ригели опорной части балок пролетного строения»,

— рассказывает мастер шестого участка Владислав Сагдеев.



Сейчас для монтажа балки полностью готовы пятая и шестая опоры.

На стройке каждый день ведут работу порядка тридцати человек и задействованы 15 единиц техники.

Напомним, что движение транспорта на данном участке планируют запустить в июле 2022 года. Полная сдача моста намечена на сентябрь того же года.Строительство моста ведет АО «Уралмостострой», филиал «Мостоотряд № 16». Работы проводятся только в дневное время, потому что объект находится рядом с жилыми домами.