В Челябинске на месте бывшего кладбища построят жилой микрорайон

Высотки появятся в рамках КРТ

ДОМ.РФ запланировал на четвертый квартал 2022 года проведение аукциона по комплексному развитию территории (КРТ) в границах улиц Учебная — Шаумяна — Волгоградская — Сулимова в Челябинске. Участок в поселке Некрасова имеет площадь 6,53 га. Это федеральная собственность, земля имеет статус неиспользуемой.

«Земельный участок находится в 3 км от центра Челябинска и подходит под многоэтажную жилую застройку. Непосредственное окружение представлено частными жилыми домами. Хорошая транспортная доступность — в 400 метрах трамвайная и автобусная остановки, в 3 км ж/д и автовокзал», — сказано в описании участка.





Кроме Челябинска, ДОМ.РФ планирует заняться развитием двух территорий в Сосновском районе. Как рассказывали ИА «Первое областное» в компании, общая площадь под застройку составляет 19,7 га. Конкретные локации не сообщались. Общий градостроительный потенциал всех трех участков — 200 тыс. кв. м.

«Механизм комплексного развития территорий (КРТ) позволит ускорить запуск строительства нового жилья. Проекты, которые будут реализованы с использованием этого механизма, будут разрабатываться застройщиками в соответствии с первичной градостроительной проработкой участков и технико-экономическими показателями, проработанными специалистами ДОМ.РФ. Реализация проектов ведется в тесном взаимодействии с властями региона», — сообщали ИА «Первое областное» в ДОМ.РФ.

На участке, который предлагается ДОМ.РФ под застройку, находится выявленный объект культурного наследия — «Заимка Маренова» (улица Волгоградская, 25). Сооружение названо по фамилии купца, построившего в 1892 году жилой дом, скотобойню и салотопенный завод. Позже, в 1935 году, в бывшем доме Маренова запустили радиостанцию РВ-72, которая работала до 2015 года. Сейчас вид разрешенного использования территории — как раз «для эксплуатации комплекса зданий и сооружений радиостанция РВ-72».





Место примечательно еще и тем, что там находилось Мареновское (или Марьянинское) кладбище, закрытое в 1950 году. Захоронения переносили на другие кладбища Челябинска. Однако, по данным краеведа Юрия Латышева, возле бывшей радиостанции еще есть исторические надгробия, памятный обелиск и могила московского инженера М. П. Спарягина, который занимался настройкой оборудования.

Юрий Латышев, узнав, что ДОМ.РФ собирается продавать этот участок, обратился в региональное управление Роспотребнадзора. Ответ ведомства он опубликовал на своей странице в соцсети. В документе, подписанном главным санитарным врачом Челябинской области Анатолием Семеновым, сказано, что согласно СанПиН «территория места погребения по истечении 20 лет с момента последнего захоронения может быть использована только под зеленые насаждения». Также отмечается, что строительство зданий и сооружений на таких участках не допускается.

Добавим, что ранее ДОМ.РФ сдал в аренду 37 земельных участков возле озера Большой Кременкуль и поселка Садового для строительства жилого микрорайона. Победителем аукциона стала компания «ЭкоСити», застройщик ЖК «Вишневая горка» (поселок Западный Сосновского района).

Также госкорпорация намерена реализовать в Челябинске проект по строительству арендного жилья. Сроки еще не утверждены.

