В Миассе построят новый ФОК с искусственным льдом

Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году в районе Машгородка

В Миассе представили эскизы будущего современного физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом, инициатором и инвестором строительства которого выступила компания «Папилон». Планируется, что новый спорткомплекс станет базой для филиала хоккейной школы «Трактор», а объект сдадут в эксплуатацию в 2023 году, сообщает Союз промышленных предприятий «За развитие Миасса».

Современное двухэтажное здание с круглогодичным искусственным льдом будет построено рядом со строящейся школой-садом в микрорайоне «М» в Машгородке.

Общая площадь спортивного объекта превысит 6500 кв. м. На первом этаже — «большой» и «малый» лед. Хоккеисты и фигуристы смогут заниматься независимо друг от друга, а для удобства спортсменов организованы отдельные входы и раздевалки. Для большого льда запланированы две мужские и две женские раздевалки, рассчитанные на 25 человек. Зона раздевалок для малого льда рассчитана на две команды по 16 человек.

На втором этаже, согласно предварительным эскизам, разместятся трибуны, просторный холл, спортивный и тренажерный залы, хореографический и методический кабинеты. Тут же запланировано место под буфет, радиорубку, пресс-зону для журналистов и хозяйственные помещения.

Цветовое решение планируется подобрать по аналогии со школой, тем более что оба объекта соединит теплый переход. Запланированы пожарные подъезды, парковка для автомобилей и другие важные объекты инфраструктуры.

Планируется, что современный спортивный объект станет базой для филиала хоккейной школы «Трактор» и секции по фигурному катанию. Окончание строительства намечено на 2022—2023 годы, и наряду с занятиями спортсменов в специально выделенное время покататься на коньках смогут и все желающие.

Инициатором и инвестором масштабного проекта выступила компания «Папилон». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер идею одобрил и предложил рассмотреть вариант государственно-частного партнерства, который и лег в основу работы. В настоящее время по заказу «Папилона» разрабатывается проектно-сметная документация.