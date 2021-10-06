В Челябинске начинают реализацию проектов комплексного развития территорий

Реновацию проведут в трех районах города

В Екатеринбурге проходит восьмой международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Участие в ней принимают представители Челябинской области. Министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе выступил с докладом о реализации в регионе комплексного развития территорий. Изменения в Градостроительный кодекс РФ, регулирующие работу в рамках КРТ, приняли в декабре 2020 года. После по распоряжению губернатора Челябинской области создана рабочая группа для разработки нормативно-правовых актов, обязанность по принятию которых возложена на регионы.





«Челябинская область, как и все другие субъекты РФ, активно включилась в работу по КРТ. В текущем году были приняты два закона Челябинской области и четыре постановления правительства, которые позволили реализовывать процедуру. Также была проведена большая работа всеми муниципалитетами. Сформирован 41 земельный участок под КРТ площадью 538 га с градостроительным потенциалом 2,8 млн кв. м. Комплексное развитие территорий будет реализовано в течение 5 лет», — отметил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

По словам министра, сформированные участки подходят для КРТ и жилой, и нежилой застройки, также возможна реализация проектов незастроенной территории по инициативе правообладателей. Таким образом, в Челябинской области опробуют все варианты КРТ.

Пилотные проекты реализуют в Челябинске — КРТ нежилой застройки проведут в Калининском и Советском районах, а КРТ жилой застройки в Ленинском районе. 5 октября по данным проектам подписано распоряжение министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области о согласовании границ территорий.





По словам заместителя главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежды Рыльской, в Ленинском районе в границах Копейского шоссе, улиц Обуховская, Туркменская и Уральская расположено 17 многоквартирных домов. Восемь из них признаны аварийными и подлежат сносу. Введено будет 134 тыс. кв. м жилья.

В Советском районе КРТ проведут на участке в границах улиц Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Цвиллинга, Овчинникова и Елькина. Сейчас там находятся склады и гаражи. Территория находится в центре транспортной, культурной и социальной инфраструктуры. Рядом находятся пешеходные зоны. Реализация КРТ будет проходить в три этапа. Аналогичная разбивка предусмотрена и для реновации в Калининском районе — в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской и Игнатия Вандышева. Всего в Челябинске 32 участка, где возможно проведение комплексного развития территорий.

«По 22 территориям для жилой застройки мы ведем работы для подготовки документов в Минстрой для последующего принятия решения. Эти проекты были направлены в Фонд развития ЖКХ для рассмотрения возможности включить их в программу для последующего финансирования с учетом средств федерального бюджета. Это облегчит ношу застройщика и ускорит переселение в Челябинске. Почти все 22 территории состоят из ветхо-аварийного жилого фонда. Из-за отсутствия финансирования они долгое время не рассматривались для переселения», — рассказала Надежда Рыльская.





Также замглавы Челябинска перечислила проблемы, с которыми администрация города и региональный Минстрой столкнулись при подготовке участков к КРТ. Например, не всегда было можно документально подтвердить соответствие многоквартирного дома установленным критериям — в частности, степень износа. Не ясны и положения для включения объектов капитального строительства в областную адресную программу сноса и реконструкции.