Правительство РФ одобрило строительство кампуса в Челябинске

По словам Михаила Мишустина, он станет частью интеллектуального пояса России для развития науки и технологий

Правительство РФ выбрало восемь лучших проектов для начала строительства уже в этом году. Среди них — проект Челябинского кампуса, который на прошлой неделе губернатор Алексей Текслер показал сопредседателю ОНФ, руководителю образовательного центра «Сириус» Елене Шмелевой. Отбор лучших проектов кампусов и их значение обсудили члены правительства РФ на заседании, посвященном созданию сети университетских кампусов, проектам федеральных законов и бюджетных ассигнований 17 августа.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, Минобрнауки России совместно с Минстроем, Минфином, Минэкономразвития и корпорацией ВЭБ РФ рассмотрели 27 проектов кампусов мирового уровня из 22 субъектов Российской Федерации.

«По итогам отобраны восемь проектов, готовых к старту реализации в 2021 году. Кампусы будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге. <...> Также обеспечены финансированием Томск, Москва и Новосибирск. Еще 6 проектов из 27 — Пермь, Иркутск, Самара, Владивосток, Хабаровск, Санкт-Петербург — находятся в высокой степени готовности. Итого — 14 проектов, практически готовых к реализации», — сказал Чернышенко.

В начале августа премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что правительство РФ выделит порядка 36 млрд рублей за четыре года на создание сети университетских кампусов мирового уровня.

«Это проекты кампусов национального масштаба и действительно мирового уровня. Они дадут дополнительный стимул развитию территорий Российской Федерации. Совместно с представителями бизнеса мы должны построить не просто новую инфраструктуру. Кампусы станут точками притяжения талантливой молодежи со всей России и из-за рубежа. Их появление — от Дальнего Востока до Калининграда — создаст интеллектуальный пояс для развития науки и технологий, а также опережающего экономического роста», — прокомментировал масштабный проект Михаил Мишустин.

Губернатор Алексей Текслер поделился новостью на своей странице в Инстаграме о том, что проект кампуса одобрен для строительства. Глава региона пояснил, что кампус не только изменит облик города. С его запуском пройдет реновация университетских кварталов ЮУрГУ и ЧелГУ, там появятся научные, лабораторные и образовательные пространства. в проекте предусмотрели также открытую городскую сцену, конгрессно-выставочный комплекс, библиотеку, центр знаний, деловой центр, коворкинг-парк, лабораториум. И многое другое.

«Это очень хорошая новость для нашего региона. Это не просто новый современный объект, но и пространство, где наша молодежь будет получать новые знания. Мы будем закладывать абсолютно новые компетенции в программу кампуса. Молодежь будет связывать свое будущее с регионом. Наши высокобалльники не поедут в другие большие ВУЗы, а будут оставаться здесь. Для развития региона — это одна из важных новостей и очень важно, что мы прошли отбор в числе первых регионов. Я уверен, что проект мы реализуем, он даст новый толчок развитию региона и, конечно, высшему образованию в целом», – прокомментировал ИА «Первое областное» Алексей Текслер новость о строительстве кампуса во время поездки в Сосновский район.

В правительстве РФ отметили, что отбор прошел по критериям, разработанным Минобрнауки. Рассматривались интеграция в городскую среду, потребность в проживании 2,5 тысяч человек, возможность софинансирования, в том числе и бизнесом.