Крытый каток для УралГУФКа построят почти за полмиллиарда рублей

Объект возведут в рамках федеральной программы по развитию хоккея

В Челябинске нашли подрядчика для строительства крытого катка УралГУФКа, который смогут посещать и студенты, и школьники, и другие горожане. Объект площадью 5,5 тыс. кв. м разместится неподалеку от перекрестка улицы Академика Макеева и проспекта Героя России Евгения Родионова и рядом с Центром олимпийской подготовки по хоккею. Заказчиком работ является компания «Единый заказчик в сфере строительства», которая летом отыграла аукцион по возведению здания для УФНС.

За контракт на строительство крытого катка боролись две компании — «Архитектурное наследие» из Санкт-Петербурга и «Белстрой» из Самары. Первая снизила цену с начальной 428,7 млн рублей до 428,5 млн, а вторая — до 424,4 млн. Самарскую фирму признали победителем. Средства на работы направят из федерального бюджета в рамках программы по развитию хоккея в России. Построить комплекс нужно в течение 390 дней с момента подписания контракта. Еще 60 дней дается на получение разрешения на ввод здания в эксплуатацию.





Согласно проекту, крытый каток с искусственным льдом будет одноэтажным. С ним совместят двухэтажное здание. Там обустроят вестибюль, гардероб, комнату охраны, проката и заточки коньков, мастерскую по ремонту оборудования и инвентаря, медицинский, массажный и методический кабинеты, раздевалки, помещения для персонала и судей, залы для общефизической подготовки, разминки и хореографии, буфет.

Предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Рядом с катком сделают парковку на 54 машино-места, пешеходные тротуары, площадки для проведения мероприятий, установят малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники.

Добавим, что проект крытого катка министерство спорта РФ согласовало в 2019 году. Положительное заключение Главгосэкспертизы получено в 2020 году. Первоначально построить спортивный объект планировалось в 2021 году.

Компания «Белстрой» зарегистрирована в декабре 2011 года в Самаре, следует из базы данных «СБИС». Она входит в общий реестр квалифицированных подрядных организаций и Содружество строителей. В 2020 году чистая прибыль фирмы составляла 37,5 млн рублей. «Белстрой» участвовал в 128 аукционах, в 57 из них победил. Общая сумма заключенных контрактов составляет 2,8 млрд рублей. Компания выполняла различные работы в Самаре и Тольятти. В Челябинске подрядов ранее не было.