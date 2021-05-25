В Челябинске появится уникальный спортивный город

Он будет размещен на северо‑западе города

Уникальный спортивный мини-город появится на северо-западе Челябинска. Он объединит в себе несколько объектов олимпийского уровня. В него в том числе войдут новый универсальный спортивный комплекс и центр экстремальных видов спорта. Об этом во вторник, 25 мая, во время обращения к депутатам областного парламента заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«На северо-западе, на Университетской набережной, появится новый спортивный город, состоящий из спортивных объектов олимпийского уровня. В первую очередь это универсальный спортивный комплекс с ареной для игровых видов спорта на 5000 зрителей, а также включающий в себя еще девять различных залов для командных видов спорта, единоборств, фитнеса»,— сказал Алексей Текслер.

Комплекс получит название «РМК Арена» и расположится на территории в 30 000 квадратных метров, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе «Русской медной компании». Вложения инвестора в строительство составят 4 миллиарда рублей, 3,5 из которых направят на проектирование и строительство самой арены, еще 500 миллионов — на благоустройство всей территории спортивного города. На площадке «РМК Арены» создадут систему подготовки спортсменов всех возрастов, а сама она станет тренировочной базой сразу для нескольких команд города.

«Строительство столь крупного современного объекта позволит реализовать давнюю мечту южноуральских боксеров, борцов, баскетболистов, волейболистов и любителей гандбола о новой тренировочной базе. „РМК Арена“ станет не только стимулом для развития любительского и профессионального спорта, а также популяризации здорового образа жизни в Челябинске, но и фактором позитивных изменений в восприятии города»,— заявил председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Еще один новый спортивный объект — центр экстремальных видов спорта. В нем, по словам Алексей Текслера, можно будет проводить соревнования международного уровня, а в самом центре будут функционировать аквазона с искусственной волной, пляжным волейболом, бассейном и шесть теннисных кортов.

«Весь этот спортивный мини-город будет объединен единым благоустройством и связан с городским бором новым пешеходным мостом. Все это будут частные инвестиции, и я благодарен за это руководству РМК, холдинга «Ариант», группе «Конар» и ряду других инвесторов. Проектирование объектов уже идет»,— отметил Алексей Текслер.

Отметим, в 2019—2020 годах, по информации областного правительства, в регионе было построено несколько значимых спортивных объектов. Это ФОК в Кыштыме, тренировочный каток «Металлург» в Магнитогорске, спортивный зал самбо в поселке Увельском и бассейн в Варне. Последний был возведен за счет средств инвестора. Добавим, также в этом году анонсировано строительство в Бакале первого в городе ФОКа. Он также будет возведен за счет частных средств.