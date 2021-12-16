Владимир Якушев пообещал лоббировать челябинский метротрам и помогать общепиту

Полпред президента на Урале подвел итоги 2021 года традиционной пресс-конференцией

16 декабря полномочный представитель президента РФ в Уральском округе Владимир Якушев провел пресс-конференцию по итогам 2021 года. Полпред отметил Челябинскую область за транспортную реформу, ремонт федеральных трасс и, главное, окончательную ликвидацию одной из крупнейших в Евразии городских свалок, сообщает корреспондент Первого областного информагентства.



Свое выступление Владимир Якушев начал с цифр, общих для Уральского федерального округа. Доля шести регионов УрФО в ВВП страны, по словам полпреда, — около 15 процентов. Неплохо развивается строительная отрасль. По итогам 2021 года Якушев ожидает, что на Урале будет сдано 7,14 миллиона квадратных метров жилья. Но проблем у застройщиков множество: дорожают кредиты, растут цены на стройматериалы, играет свою роль неразвитость коммунальной, социальной и дорожной инфраструктур.

«Впрочем, все недостающее, как правило, реализуется в рамках нацпроектов. Например, в дорожном строительстве „двоечников“ нет, на трассе Екатеринбург — Челябинск работы вообще практически закончены», — отметил полпред.

Одним из флагманов Урала является металлургия. Федеральный чиновник привел образный пример: по его данным, в год Магнитогорский металлургический комбинат выплавляет около 12,5 миллиона тонн стали. Это 1700 Эйфелевых башен.

Журналисты с Южного Урала поинтересовались, будет ли полпредство помогать в реализации проекта челябинского метротрамвая.

«Мы плотно работаем с правительством Челябинской области и непосредственно с губернатором, постоянно находимся в режиме обсуждения. Используем все возможности, которые есть у полномочного представителя президента, чтобы лоббировать этот проект на федеральных площадках. Вообще планируем этот субъект (то есть Челябинскую область как субъект Федерации. — Прим. ред.) поддерживать», — пообещал Владимир Якушев.

Не обошлось без ковидной темы. Представитель президента признал, что пандемия сильно бьет по разным отраслям экономики.

«Если разобраться, то сегодня каждая конкретная ситуация в экономике так или иначе связана с ковидом. Да, есть еще и рост ключевой ставки, но и она растет из-за пандемии. Поэтому помогать отдельным отраслям нужно, и малому, и среднему, и крупному бизнесу. Больше других страдают розничная торговля и общепит. Субъекты Федерации предметно занимаются помощью им в рамках своих возможностей. Если будут провалы — есть несколько инструментов, это налоговые льготы, прямые субсидии, льготные займы. Нам с этой проблемой жить еще не один год, надо находить механизмы, чтобы работать с прибылью в период пандемии», — заявил полпред.

Подводя итог самых значимых событий в отдельных уральских регионах, Якушев отметил открытие аэропорта в Тобольске, карбонового полигона в Свердловской области, а на Южном Урале — окончание работ по ликвидации печально известной челябинской свалки.