Метротрамвай в Челябинске запустят в 2024 году

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, представляя журналистам проект достройки метрополитена

Строительство челябинского метрополитена началось 1976 году. Строительные работы стартовали в 1992 году. Последние несколько лет прокладка метро была заморожена, бюджет Челябинска только на содержание проложенных тоннелей тратил до полумиллиарда рублей в год.

Напомним, о необходимости завершить строительство подземки и интегрировать ее в действующую трамвайную сеть в своем послании Федеральному собранию говорил в апреле президент Владимир Путин.

«Закончить строительство метрополитена — очень серьезная и амбициозная задача. В марте 2019 года проблему метро мы обсуждали с президентом Владимиром Путиным. Вопрос этот поднимался на моей первой пресс-конференции в качестве врио губернатора. Даже мой отец, узнав о моем назначении в Челябинск, первым делом спросил о метро», — рассказал Алексей Текслер.

На сегодня готово 3,3 км подземных туннелей. На 20% готова станция «Торговый центр», на 45% — станция «Комсомольская площадь». Согласно планам правительства Челябинской области, предстоит сделать еще две подземные пересадочные станции в районе пересечения улицы Елькина и проспекта Ленина.





По словам губернатора, проект развития Челябинского метротрамвая предполагает в итоге создание трех веток. Они соединят между собой ЧМЗ и Ленинский район, северо-запад и Ленинский район, АМЗ и Комсомольскую площадь.

Подробнее о планах по окончанию строительства метро в Челябинске читайте позже на нашем сайте.