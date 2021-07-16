В Магнитогорске построят новый ФОК с бассейном за 253 млн рублей

Спортивный комплекс появится возле МГТУ имени Носова

Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова нашел подрядчика для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Заявки на конкурс подавали две компании, одну не допустили. Победителем торгов стало ООО Производственно-строительная компания «Интерстрой». «По результатам рассмотрения вторых частей заявок принято решение о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем», сказано в итоговом протоколе.

При начальной цене контракта в 275 млн рублей «Интерстрой» предложил выполнить работы за 253 млн рублей. Средства на строительство поступят из федерального бюджета. Проект объекта, выполненный магнитогорской компанией «Технологии комфортной жизни плюс», получил положительное заключение Главгосэкспертизы в ноябре 2020 года.

Двухэтажный ФОК возведут на части стадиона на проспекте Карла Маркса напротив университетского городка МГТУ. Площадь застройки составит почти 1,5 тыс. кв. м. В спортивном комплексе будут 25-метровый бассейн с шестью дорожками (одновременно его смогут посещать 48 человек), тренажерный зал, буфет, раздевалки, душевые, санузлы, комната дежурного инструктора и медсестры, кабинет для проведения анализа воды. Рядом с ФОКом оборудуют площадки для игры в теннис, баскетбол и волейбол, два поля для мини-футбола, три беговые дорожки по 400 метров и воркаут-площадку со спортивными тренажерами. Перед комплексом также сделают большую парковку.

Посещать спортивный комплекс смогут не только студенты вуза, но и жители города, в том числе маломобильные граждане. Строительство ФОКа планируется завершить к осени 2022 года.

По данным базы «СБИС», ООО Производственно-строительная компания «Интерстрой» зарегистрировано в Челябинске в 2011 году. Учредитель — Олег Ишхнели, директор — Рубек Ароян. Среди видов деятельности ООО — строительство автомобильных дорог и автомагистралей, жилых и нежилых зданий. Компания входит в общий реестр квалифицированных подрядных организаций и Союз строительных компаний Урала и Сибири. В 2020 году чистая прибыль «Интерстроя» составила 1,1 млн рублей. Фирма участвовала в 165 торгах, победив в 26 их них. Общая сумма заключенных контрактов — 618 млн рублей. Среди недавно полученных крупных подрядов — строительство детского сада на 200 мест в Копейске (136 млн рублей), возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в Еткуле (63 млн рублей), ремонт кровли здания на площади Революции, 2 в Челябинске (7,5 млн рублей).