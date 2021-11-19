В Бакале строительство путепровода выходит на круглосуточный режим

Объект сдадут в октябре 2023 года

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В городе Бакале Саткинского района продолжается строительство путепровода, соединяющего две части города. Знаменитая «петля», которая в 2008 году была разобрана, будет вновь возведена к концу 2023 года по решению губернатора Алексея Текслера. Глава района Александр Глазков на своей странице в «Инстаграме» рассказал и показал, как идут работы. По словам Глазкова, подрядчики вышли почти на круглосуточный режим.

Путепровод со спиральным съездом, соединяющий две части моногорода в Саткинском районе, строит компания «Уралмостострой» из Уфы. По словам Глазкова, работы идут за закрытым ограждением, но еженедельно подрядчик делает видеосъемку с высоты птичьего полета, чтобы наглядно показать объем производимых работ.

В декабре 2008 года знаменитая бакальская «фигушка» — мост со спиралевидным съездом — из-за многочисленных дефектов в общей конструкции был перекрыт, и за полгода его полностью снесли. Путепровод был не только составной частью транспортной системы, соединяющей южную и северную части города, но и гордостью жителей и всего района. Бакальцы ждали восстановления моста больше десятка лет.

Точку в ожидании поставил губернатор Алексей Текслер. Во время своего первого визита в Бакал в 2019 году он поставил вопрос ребром: мост нужно вернуть. В марте этого года во время повторной поездки главе региона представили проект будущего путепровода.

Строительство началось еще летом, теперь, пишет Александр Глазков, идут работы, которые возможно проводить в зимнее время.

«Конечно, мы живем в таком климате, что круглогодично вести строительство не представляется возможным, поэтому в зимнее время года будут проделаны работы, не требующие определенных климатических условий. Компания-подрядчик — АО „Уралмостострой“ — профессиональная и с большим опытом работы по строительству автодорожных и железнодорожных мостов и путепроводов самых различных систем и уровней сложности, поэтому рассчитываю на своевременное и качественное выполнение работ по строительству», — написал глава Саткинского района в «Инстаграме».

Строительство должно занять 27 месяцев и завершиться в октябре 2023 года.