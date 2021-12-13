В Челябинской области участок федеральной трассы не будет магистральным

М-5 «Урал» сделают четырехполосной

В Челябинской области продолжается реконструкция дороги федеральной трассы М-5 «Урал» в горнозаводской зоне. При продолжении финансирования проекта дорогу расширят к 2028 году. Об этом заявил и. о. начальника ФКУ управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Владимир Муравьев на пресс-конференции 13 декабря. Он также отметил, что дорога не будет магистральной.

Владимир Муравьев отметил, что те, кто постоянно ездит на дороге М-5 «Урал» в сторону Уфы, видят изменения. Трассу расширяют до четырех полос, строят дорожную инфраструктуру.

«Все зависит от финансирования. По той программе, которую мы защищаем и которую поддерживает министерство транспорта, предполагаем, что к 2028 году доведем дорогу до четырехполосного исполнения. Но магистральной в классическом понимании ее назвать нельзя», — прокомментировал Владимир Муравьев.

Он пояснил, что это зависит от горного рельефа местности и разогнаться до 130 км/час там не получится.



