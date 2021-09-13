Губернатор оценил старт строительства челябинского аквапарка

Алексей Текслер отметил важность объекта для горожан

Очередным пунктом в рабочей поездке главы региона по Челябинску 13 сентября стала площадка строительства аквапарка. Водный комплекс с офисным центром и огромным фудкортом начали возводить на северо-западе города, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На строительной площадке, где идет процесс установки свайного поля, губернатора встретил сам инициатор создания нового объекта, бизнесмен Олег Колесников. Губернатору презентовали проект комплекса. Аквапарк площадью почти 17 тысяч квадратных метров — это только часть огромного молла в 32,5 тысячи «квадратов». Он разместит в себе офисный центр, комплекс помещений с различными услугами, фудкорт, гостиницу, зоны отдых и прогулок и даже церковь и мечеть. Город в городе будет выполнен в едином стиле, дизайнеры и проектировщики поработали над видом комплекса, озеленением, логистикой и условиями для комфортного времяпровождения в нем.

Сейчас строительство идет на стадии возведения свайного поля. Через две-три недели начнется заливка фундамента. Олег Колесников объяснил главе региона, что некоторое время были сложности с оформлением документов, но сейчас стройка идет по графику.

«Челябинцы очень ждут аквапарка, это важный для города объект. Очень рассчитываем, что объект заработает в запланированное время», — отметил губернатор.

Алексей Текслер заметил, что по плану объект должен быть достроен к 2024 году, но есть возможности ускориться благодаря участию в федеральных проектах поддержки таких объектов строительства.