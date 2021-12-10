В Челябинске Ленинградский мост после реконструкции планируют открыть раньше на два месяца

Работы на объекте продолжатся и в морозы

В Челябинске реконструкция Ленинградского моста идет с опережением графика. Регион получил 150 миллионов рублей на продолжение работ, сооружение продолжат возводить в зимнее время. Таким образом, строители рассчитывают запустить мост в июле 2022 года, а не в сентябре, как планировалось ранее. Деньги в регион были направлены по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщает Центр управления регионом Челябинской области.

Деньги, которые должны были поступить в 2022 году, позволят уже сейчас продолжить работы на объекте, в том числе и в зимнее время.

«Нами уже перевыполнены работы, которые мы должны были сделать в этом году. Для продолжения работ было предложено перенести часть денег с 2022-го на 2021 год. В противном случае нам бы пришлось сдвинуть график, уменьшить темп работ либо приостановить строительство», — пояснил директор мостоотряда № 16 филиала АО «Уралмостострой» Игорь Печенкин.

Пока планируется, что уже в середине лета по мосту пустят движение транспорта и пешеходов. Сейчас готовность объекта составляет 60%. Напомним, ранее сообщалось, что мост будет готов в сентябре 2022 года.

Ленинградский мост — крупная транспортная артерия города. Он был закрыт на реконструкцию 1 мая 2021 года. За это время здесь демонтировали старое сооружение общим весом более 1000 тонн, возвели семь новых опор и пролетные строения, смонтировали 144 балки конструкции моста, каждая из которых весит 60 тонн. И в холодное время года работы на мосту продолжатся.

Срок службы нового моста при должном обслуживании составит минимум 50 лет.