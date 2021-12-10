В Магнитогорске ко Дню металлурга сдадут первую очередь парка «Притяжение»

Губернатор Алексей Текслер назвал этот комплекс самым крупным социальным объектом в России

Губернатор Алексей Текслер осмотрел строительные работы в будущем магнитогорском комплексе «Притяжение». Парк строится по инициативе и на деньги ММК, председатель совета директоров комбината Виктор Рашников пообещал главе региона сдать первую очередь объектов уже ко Дню металлурга, в июне 2022 года, передает корреспондент Первого областного информагентства.

«Притяжение», по словам Алексея Текслера, на сегодня крупнейший из возводимых в России социальных объектов. Полный цикл его строительства, как рассказали губернатору представители подрядчика, займет время до 2025 года. Площадь «Притяжения» составит 400 гектаров, из них порядка 220 гектаров — именно парк.

Уже к июлю 2022 года будут сданы первые объекты. В их числе — входная группа со светомузыкальным фонтаном и возможностью проецировать изображения на вертикальную стену воды. Кроме того, более 20 гектаров парка — это 500-метровый участок бульвара, информационный центр, фуд-молл.

«Притяжение» помимо этого — пример государственно-частного партнерства, отмечает Алексей Текслер. Если ММК строит социальные объекты, то область берет на себя общее благоустройство, дорожное строительство, и, главное, на территории парка будет построена многопрофильная больница на 660 мест, которая должна заменить старый медкомплекс.

«Первая больница Магнитогорска строилась одновременно с городом еще в 1930-х годах, самые новые ее здания — постройки 1960-х. Здесь уже не поможет никакая реновация. Новый комплекс полностью заменит ее», — заметил губернатор.

Виктор Рашников, рассказывая о перспективах «Притяжения», говорил очень тихо. Журналистам удалось услышать лишь несколько слов — совладелец магнитогорского комбината повторял, что первых гостей парк будет готов принять уже в июле 2022 года.

«Вы зря скромничаете! Я хочу выразить благодарность комбинату за его инициативу. Парк — главный пример освоения и благоустройства новых городских пространств, он очень важен не только для второй столицы Челябинской области, но и для всего региона. Мы всегда готовы поддержать такие проекты», — обратился к Рашникову Текслер в конце встречи.

Напомним, первый камень в строительство парка «Притяжение» заложили в сентябре этого года. На его территории будет создано круглогодичное мультифункциональное парковое пространство с комплексом зданий общей площадью около 100 тысяч кв. м. На одной территории расположатся образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные объекты, рестораны и кафе.