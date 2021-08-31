Цинковый завод взял обязательства по социально-экономическому развитию Верхнего Уфалея

Предприятие готово участвовать в различных сферах жизни города

Глава Верхнеуфалейского городского округа Сергей Тарасов и руководитель создаваемого цинкового завода Careplant Павел Пономарев заключили соглашение о сотрудничестве. Предприятие будет принимать участие в развитии социальной, спортивной, культурной, образовательной и медицинской сфер муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Верхнего Уфалея.

В 2022 году цинковый завод закупит медицинское оборудование для лечебных учреждений округа, окажет поддержку детским и юношеским культурно-образовательным и спортивным проектам, городским общественным организациям ветеранов и инвалидов.

«Еще до запуска производства мы начали активно решать задачи улучшения качества жизни в Верхнем Уфалее. Соглашение с администрацией сделает эту работу системной и более масштабной. У нас долгосрочные планы, поэтому мы заинтересованы, чтобы наши сотрудники, члены их семей и все население округа жили в комфортных условиях», — отметил Павел Пономарев.

За шесть месяцев 2021 года цинковый завод Careplant вложил в социальную сферу Верхнего Уфалея более 900 тыс. рублей. Благодаря помощи предприятия, удалось провести региональный научно-практический форум для детей «Шаг в будущее-2020», одиннадцатый открытый областной турнир по боксу «Живи и помни», городской фестиваль детских и юношеских творческих коллективов и объединений «Салют талантов-2021». Кроме того, в рамках борьбы с пандемией коронавируса завод купил для Центральной городской больнице аппараты для дезинфекции помещений и другое медицинское оборудование.

Глава городского округа Сергей Тарасов отметил, что «соглашение — это новый этап в сотрудничестве администрации и предприятия-инвестора, которое в будущем станет лидером экономики в Верхнем Уфалее».

Напомним, что запуск цинкового электролизного завода Careplant идет в рамках территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Верхний Уфалей». Инвестором выступает ООО «Полимет Инжиниринг». Предприятие разместится на площадях обанкротившегося «Уфалейникеля». Ежегодная мощность нового завод составит 120 тыс. тонн металлического цинка. Это позволит компании стать второй в России по объему выпуска такой продукции. Численность сотрудников — 820 человек. Объем инвестиций — 26,5 млрд рублей.

Открытие цинкового завода запланировано на октябрь 2023 года. Именно тогда будет горячая пусконаладка — тестирование и приведение оборудования в действие с помощью реального химического процесса до пробного реального производства.