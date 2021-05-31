В Челябинске забили первую сваю на стройплощадке аквапарка

При этом активные работы не начались

На месте строительства аквапарка рядом с ледовой ареной «Трактор» забили первую сваю. В течение ближайшего месяца застройщик планирует приступить к вертикальной планировке площадки и организации строительного городка.

«Первая свая — это символ начала строительства нашего масштабного проекта. Аквапарк в Челябинске возводится по поручению губернатора Алексея Леонидовича Текслера. Сейчас начинается устройство так называемого „нулевого цикла“. На сегодняшний день мы смонтировали ограждение строительной площадки. Следующий этап — вертикальная планировка и непосредственно устройство нулевого цикла», — прокомментировал руководитель службы технического заказчика Павел Павлов.

При этом пускать СМИ на площадку представители застройщика отказываются. Активные работы на объекте, по их словам, не ведутся. Корреспондентам ИА «Первое областное» отказали в возможности пройти на объект для фотосъемки.

«Есть некоторые технические работы, в том числе по документам. Техника приедет в течение двух недель», — пояснила собеседница ИА «Первое областное».

Проект аквапарка был представлен в Доме архитектора 15 февраля, до этого его продемонстрировали Алексею Текслеру. Глава региона отметил, что такие современные объекты нужны городу и области.

Новый аквапарк расположится на участке между улицами Салавата Юлаева и Академика Макеева. Площадь аквазоны составит 13 кв. м. На площадке также появится квартал с кафе, гостиницей, пешеходной зоной. Возведение объекта обойдется в 2 млрд рублей. Строительная площадка огорожена забором, сдать аквапарк в эксплуатацию планируют через два года. Застройщиком является компания «Весна», проводившая реконструкцию цехов радиозавода «Полет» для размещения «Белого рынка».