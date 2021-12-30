В Челябинске утвердили программу строительства метротрамвая за 73 млрд рублей

Проект реализуют в 2022—2025 годах

Правительство Челябинской области утвердило детализированный перечень мероприятий в рамках инфраструктурного проекта «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске». Документ, подписанный губернатором Алексеем Текслером, опубликован на официальном сайте.





Согласно перечню, проектно-изыскательские работы будут стоить 2,7 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей направят уже в 2022 году. Накануне ИА «Первое областное» сообщало, что проект челябинского метротрама пройдет госэкспертизу к маю 2022-го.

В строительство первой линии метротрамвая вложат 27,4 млрд рублей. В эти работы включено создание станции «Торговый центр», в том числе выход на улицу Труда (3,1 млрд рублей, из них 600 млн рублей в 2022 году), сооружение перегонных туннелей (19,3 млрд рублей, в 2022-м направят 700 млн рублей) и строительство станции «Площадь Революции» (5 млрд рублей). Последний объект начнут делать в 2023 году, а завершат в 2025-м. Первый транш на работы составляет 1,5 млрд рублей.





На строительство второй линии направят 16,5 млрд рублей. Сооружение перегонных туннелей будет стоить 11 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд рублей выделят в 2022 году. Строительство подземной станции «Площадь Революции» проведут в 2023—2025 годах, на эти цели направят 4 млрд рублей (в первый год работ — 1 млрд рублей). Завершение строительства станции «Комсомольская площадь» в 2023—2024 годах будет стоить 1,5 млрд рублей.

Обеспечение инженерно-техническими сетями (вынос коммуникаций, переустройство, технологическое подключение) обойдется в 2,6 млрд рублей. Строительство 14,4 км наземных участков трамвайных линий, включая разворотные кольца и остановочные пункты, будет стоить 920 млн рублей, в том числе 20 млн рублей в 2022 году. В обновление подвижного состава в рамках контракта жизненного цикла в 2023—2025 годах вложат 5,1 млрд рублей.

Всего на создание инфраструктуры для запуска метротрамвая направят 55,3 млрд рублей. Уже в 2022 году на работы потратят 3,8 млрд рублей.





Для обновления трамвайной системы потребуется 17,5 млрд рублей. Из этой суммы 7,5 млрд рублей направят в 2022 году. В ближайшие два года проведут модернизацию трамвайной сети (5,2 млрд рублей) и 22 тяговых подстанций (1,4 млрд рублей), реконструкцию депо № 1 и № 2 (по 1,6 млрд рублей). Также в 2022—2023 годах за 6,6 млрд рублей купят низкопольные четырехосные трамвайные вагоны, построят платформы, оптимизируют проезды светофоров и оборудование конечных станций (889,7 млн рублей).

Общая сумма на 2022—2025 годы — 72,9 млрд рублей. Источником финансирования всех работ указан областной бюджет (средства инфраструктурного бюджетного кредита). На федеральном уровне заявку Челябинской области на получение денег одобрили в сентябре 2021 года. Ранее сообщалось, что 46,7 млрд рублей пойдут на реализацию проекта метротрамвая, включая стротельно-монтажные, проектно-изыскательские работы, а 3,3 млрд рублей — на приобретение трехвагонных метротрамваев. 22,4 млрд рублей планировали направить на комплексное обновление трамвайных линий Челябинска, реконструкцию трамвайных путей, депо, тяговых подстанций, установку новых трамвайных платформ, полное обновление трамвайного парка, строительство новых трамвайных линий в развивающиеся районы города.







Напомним, презентация проекта достройки метрополитена, который интегрируют в городскую трамвайную сеть, состоялась в мае 2021 года. Ее проводил губернатор Алексей Текслер. Метротрамвай в Челябинске будет вторым в России. С 1984 года скоростной трамвай с наземными и подземными остановками работает в Волгограде. Проект Южного Урала поддерживают на федеральном уровне — одобрение высказывали президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.