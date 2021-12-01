Мост по улице Энгельса в Челябинске спроектируют авторы набережной у филармонии

Конкурс выиграла компания, пожаловавшаяся на предыдущий аукцион

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска подвел итоги повторного аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ, необходимых для строительства моста через реку Миасс. Объект возведут между улицами Энгельса и Краснознаменной.

Заявки на участие подавали девять организаций. Все они были допущены до конкурса. Победителем торгов стала челябинская компания «УралДорПроект», следует из протокола на сайте госзакупок. С фирмой заключат контракт на 30 млн рублей. При этом начальная цена составляла 32,26 млн рублей. Отметим, что «Уралдорпроект» разрабатывал проекты набережной возле Концертного зала имени С. С. Прокофьева, набережной у Исторического музея Южного Урала и реконструкции моста в Металлургическом районе в сторону аэропорта.

В техническом задании сказано, что нужно «разработать проектную документацию на строительство улицы с мостовым сооружением, с устройством тротуаров, велодорожек, наружного освещения, дождевой канализации, элементов озеленения». Длину моста определят в ходе проектирования. Подрядчик должен полностью запланировать развитие улиц Краснознаменной и Энгельса. В зону проектирования нужно включить весь участок от улицы Братьев Кашириных до Труда, в том числе перекрестки. Необходимо обеспечить «безопасность и плавность движения транспортных средств и пешеходов». Проектировщик обязан самостоятельно согласовывать строительство моста с собственниками земельных участков, через которые он будет проходить. Гарантийный срок на работы составляет 36 месяцев.





Провести инженерные изыскания победителю конкурса необходимо до 20 февраля 2022 года. До 20 марта 2023 года подрядчик должен разработать проектную документацию, согласовать ее с заказчиком и получить положительное заключение госэкспертизы. Средства на работы направят из бюджета Челябинска.

Ранее Челябинское УФАС отменило результаты конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства моста. Тогда победителем признавали проектно-строительную компанию «КамаМост» из Перми. В антимонопольную службу поступала жалоба на действия конкурсной комиссии от другого участника аукциона — компании «УралДорПроект», ставшей тогда четвертой. Она сообщала о неправомерном получении нуля баллов по одному из критериев — «по причине предоставления сведений не в полном объеме». Рассмотрев обращение, УФАС предписало отменить закупку. После этого аукцион объявили повторно.

Отметим, что мост между улицами Энгельса и Краснознаменной был запланирован в Генеральном плане Челябинска с 1960-х годов. В 2012 году от идеи строительства отказались. В 2019 году указанные улицы предлагали соединить платным мостом. Недавно заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов в интервью ИА «Первое областное» рассказывал, что вопрос был актуализирован в связи с активной застройкой на северо-западе. Еще один подъездной путь к новым микрорайонам крайне необходим.

Рядом с мостом возле ЖК «Западный луч» и гипермаркета «Лента» в ближайшие годы появится комплекс административных зданий. На пересечении улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной построят здание Арбитражного суда Челябинской области. По соседству разместится Центральный районный суд Челябинска. На пересечении улиц Энгельса и Труда возведут восьмиэтажное офисное здание для регионального управления Федеральной налоговой службы.

По данным базы «СБИС», ООО «УралДорПроект» зарегистрировано в Челябинске в июне 2016 года. Владельцами являются московская компания «Ника-Лекс» и нижегородский предприниматель Никита Суворов, директор — Валентина Горбулина. С 2017 года компания входит в Союз проектных организаций Южного Урала и Уральское общество изыскателей. Чистая прибыль организации в 2020 году составляла 52,8 млн рублей. Компания участвовала в 61 аукционе, победив в 43 из них. Общая сумма заключенных контрактов составляет 318 млн рублей.