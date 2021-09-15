Алексей Текслер заложил первый камень в основание «РМК‑Арены»

В Челябинске состоялась церемония закладки первого камня в строительство «РМК‑Арены», которую планируют возвести к сентябрю 2023 года в Курчатовском районе

В знаменательном для города и региона событии приняли участие губернатор Алексей Текслер, председатель совета директоров «РМК» Игорь Алтушкин, глава Челябинска Наталья Котова, а также большая группа титулованных и известных спортсменов.



Первый камень в строительство грандиозного объекта заложили Алексей Текслер, Игорь Алтушкин и Наталья Котова.

«Сегодня мы присутствуем на знаковом и большом событии не только в масштабах региона. Уверен, наш объект будет уникальным для всей страны. Конечно, мы будем проводить здесь соревнования самого различного уровня, в том числе мирового. Но самое главное — арена будет доступна и детям, которые будут здесь тренироваться абсолютно бесплатно. Уверен, „РМК-Арена“ станет украшением города в архитектурном плане, станет центром притяжения для всех любителей спорта. Перед строителями стоит сложная и амбициозная задача — построить этот объект к сентябрю 2023 года. Но я не сомневаюсь, что они справятся с этой задачей и через два года мы откроем этот уникальный объект для всех южноуральцев», — выступил с приветственным словом к собравшимся Алексей Текслер.

Прибыли поддержать грядущее строительство и известные на весь мир спортсмены. Среди них — боксеры Рой Джонс-младший, Костя Цзю, Александр Поветкин, а также знаменитые атлеты и тренеры по волейболу и баскетболу Николай Карполь и Евгения Старцева, Сергей Тараканов и Захар Пашутин.

Напомним, что «РМК-Арена» станет венцом строительства анонсированного региональными властями Спортивного города, в котором разместятся также Центр тенниса и Центр экстремальных видов спорта.

Общая площадь «РМК-Арены» превысит 35 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся залы и арена игровых видов спорта на пять тысяч зрителей. Для занятий единоборствами предусмотрено 6 залов и малая арена. Кроме того, здесь будет фитнес-центр, аэродинамическая труба, медицинский центр, фуд-корт и собственный телевизионный комплекс для спортивных трансляций. Общий объем вложений составит более 5 миллиардов рублей.